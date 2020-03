Por coronavirus, un comercio atiende a través de un nylon en la puerta

Un comercio dedicado a la venta de repuestos y bobinados de Paraná, este martes decidió cambiar la manera de atender al público. Con un nylon colocado en la puerta de ingreso al mismo, buscan prevenir el contagio.Carlos Padilla, representante de Repuestos ALF, dijo aque "queremos que la gente tome conciencia, muchos piensan que lo del plástico es un chiste, pero nosotros queremos resguardarnos"."La gente realmente circula normalmente, sin responsabilidad y no entienden que está la muerte de por medio", sentenció.Padilla agregó que "pusimos carteles para generar conciencia, y qué hacer ante casos sospechosos, denunciar si alguien sabe que una persona no está cumpliendo con la cuarentena"."No queremos cerrar el local, por eso estamos tomando medidas desde este momento. Esperamos que no lleguemos a los niveles que se están viviendo en el primer mundo", culminó.