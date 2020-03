Colectivos urbanos: Viaja la mitad de gente y pondrían límites de pasajeros

El directivo de la empresa Buses Paraná, Marcelo Lischet, indicó aque han licenciado al personal mayor de 60 años. "Tenemos un grupo de 30 personas de riesgo que no están prestando servicios. Estamos esperando medidas nacionales en cuando a cómo se sigue. Estamos haciendo todo lo inherente a limpieza y desinfección. En las cabeceras de San Benito y Anacleto Medina hay gente nuestra desinfectando los coches"."La ciudadanía ha tomado muy en serio esto y cada vez se circula menos", manifestó.Respecto a la menor presencia de coches en las calles, indicó que "al servicio lo diagramamos normal, pero falta el personal" que está licenciado.Lischet precisó que "hay líneas en las que teníamos previsto que personal no iba a venir y también apareció gente con certificados".Precisó que "veníamos con 85.000 pasajeros diarios y ahora debe estar por debajo de los 40.000".Acotó que en lo económico repercute, por la disminución de pasajes y porque "a los empleados licenciados hay que seguir pagándoles" los haberes.El subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Paraná, Diego Dlugovitzky anunció que "en los próximos días, tras una evaluación de las frecuencias y del flujo de pasajeros en los horarios pico, se va a tomar una determinación" para imponer una cantidad máxima de pasajeros por colectivoEl funcionario afirmó que "el sábado pasado nos comunicamos con las empresas de colectivos, de taxis, remises y transporte escolar para que extremen las medidas de limpieza y desinfección, y brindamos una serie de consejos al respecto"."Para cerciorar el cumplimiento de estas sugerencias se están realizando los controles correspondientes", acotó luego.El funcionario municipal sostuvo que uno de los puntos que se plantearon es la necesidad de limitar el número de pasajeros por unidad de transporte: "Decidimos que en los próximos días, tras una evaluación de las frecuencias y del flujo de pasajeros en los horarios pico, se va a tomar una determinación en ese sentido".En el caso de que no se permita que en los colectivos haya pasajeros parados, se debería incrementar las frecuencias, pero a su vez "las empresas licenciaron a más de 20 trabajadores porque pertenecen a grupos de riesgo"."Vamos a encontrar un punto de equilibrio para extremar el cuidado de todos", sostuvo Dlugovitzky.Por último, indicó a APF que "son tres los horarios" en los que hay un flujo mayor de pasajeros: "A la mañana, de 6 a 8, aproximadamente; en horas del mediodía y a primera hora de la tarde".