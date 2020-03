Suspendieron la marcha del 24 de marzo en Paraná

La marcha del 24 de marzo, por el 44° aniversario del último golpe de Estado, fue suspendida en Paraná debido a la pandemia de coronavirus. Así lo dio a conocer la Multisectorial de Derechos Humanos de la capital entrerriana a través de un comunicado que lleva por título: "No marchamos pero sostenemos en alto las banderas de Memoria, Verdad y Justicia".



Las organizaciones que conforman la Multisectorial resolvieron suspender la marcha con motivo de la emergencia sanitaria por el coronavirus, declarada tanto en el ámbito nacional como en el provincial. "Cuando la salud de la población está en riesgo, todes tenemos la responsabilidad de adoptar las conductas recomendadas por las autoridades sanitarias. No hacerlo, sería un acto de insensatez", indicaron.



"No fue fácil haber tomado la decisión de suspender la marcha; pero pertenecemos a un movimiento histórico que ha abrazado la solidaridad con el pueblo, el respeto por les compañeres y la defensa de los derechos humanos como bandera. Y hoy entendemos que es momento de cuidarnos entre todes y de proteger a muches de nuestres sobrevivientes del terrorismo de Estado y familiares de víctimas que forman parte de los grupos de riesgo", explicaron.



La histórica movilización que cada 24 de marzo congrega a miles de ciudadanos, se inicia en la plaza Sáenz Peña, donde se encuentra el Monumento a la Memoria, de la artista plástica y militante por los derechos humanos Amanda Mayor, y finaliza en la plaza Alvear, junto al monolito que recuerda a los desaparecidos entrerrianos. En ese lugar se lee un documento consensuado por las organizaciones y más tarde un festival musical.



Sobre la marcha, desde la Multisectorial expresaron: "Es una expresión de la memoria colectiva que recuerda, reivindica y homenajea a les 30.000 desaparecides durante la última dictadura cívico militar, especialmente a aquelles que nacieron, vivieron o militaron en Entre Ríos. Es también la instancia en que las organizaciones populares hacemos públicos nuestros reclamos en materia de derechos humanos, con demandas puntuales sobre los juicios de lesa humanidad, la búsqueda de les niñes apropiades, la violencia institucional, el medio ambiente y la problemática de género, entre otros temas".