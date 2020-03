"Hace más de un mes se ha tapado la cloaca y los vecinos estamos cansados de llamar al 147 y no tenemos respuestas. Ahora no hay tanta agua que corre porque anoche no hubo agua en toda la zona. No se puede soportar el olor. Pasa materia fecal y con los autos, en sus ruedas, traemos la materia fecal hasta adentro de nuestras casas", afirmó a, uno de los vecinos, Antonio.Además sobre calle Baldivieso "hay una pérdida muy grande de agua: corre agua potable, miles y miles de litros y esto se junta en la esquina con el líquido cloacal", afirmó una vecina.De la misma manera, dijo que esta "es una zona muy transitada. Invitamos al intendente y a otras autoridades a que vengan acá, una tarde y van a poder conocer la situación. Es un desastre"."Es de meses esta situación. Cuando han venido arreglan y al rato está de vuelta roto", refirieron.