Nuevo bloqueo sanitario por dengue autóctono en Paraná

A primeras horas de la mañana de este lunes, los efectores municipales recorrieron las viviendas ubicadas en calle Cervantes, Catamarca, Laprida, Mendoza, México, Panamá, Santiago del Estero. Este martes desde las 8.30, se hará lo mismo en otras cuadras de esa zona. "En toda la ciudad estamos pidiendo que se intensifique la prevención. Básicamente que se vuelque el agua de recipientes", reiteró Silvina Saavedra, médica veterinaria especialista en Epidemiología.



La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo bloqueo sanitario por un caso de dengue autóctono en la zona centro. "Es necesario que la comunidad tome las medidas de prevención. Esta es la tercera vez que recorremos la zona del centro y seguimos encontrando botellas boca arriba con agua o recipientes o plantas en frasco con agua, nos debemos cuidar entre todos y es necesario que cada uno haga su aporte. Lo reiteramos porque volvemos a encontrar estas situaciones en las viviendas que recorremos", acotó la especialista.



Como se viene haciendo desde la puesta en marcha del operativo Patio Limpio, los efectores del área de la subsecretaría de Ambiente y Acción Climática como de Salud Comunitaria y Servicios Públicos, realizaron hoy el bloqueo sanitario. Durante la recorrida, casa por casa, -ante un nuevo caso confirmado-los efectores controlaron en los hogares si tenían recipientes con presencia de larvas del mosquito Aedes Aegypti.



El nuevo caso, se confirmó en la zona del centro, por lo que desde la comuna reiteró la necesidad de los vecinos de extremar las medidas de prevención, ya que el mosquito trasmisor del dengue es domiciliario y la única manera de combatirlo es con los patios limpios. "Una tarea comunitaria y solidaria nos permitirá, entre todos, combatir esta enfermedad. Somos responsables de esos cuidados y debemos extremar las medidas, debemos cuidarnos entre todos", dijo Venesa Zehnder, tras el bloqueo sanitario que se hizo esta mañana.



"No ha habido interrupción en el operativo, desde principios de enero. Se recorrieron los barrios de Paraná, comenzando por aquellos que, en 2016, se detectaron casos de dengue autóctono. Allí se realizó concientización en prevención como así también descacharrización. A pesar de eso, actualmente, tenemos transmisión autóctona en zona centro, Mercantil y aledaños", destacó Saavedra.



En ese sentido, la profesional reiteró que el mosquito trasmisor de dengue es domiciliario y si bien la Municipalidad ?ante la confirmación de un caso, lo cual recibe información de provincia, realizó las tareas de descacharrización y fumigación. "Hemos encontrado en recipientes con plantas o fuentes que están dentro del hogar, larvas de Aedes (mosquito transmisor)", destacó Saavedra.



"Hay que aclarar que la fumigación mata el 10 por ciento de la población del mosquito que haya en el domicilio. Se mata al adulto que está volando y los productos tienen 24 horas de efecto residual, pero no le hace nada a las larvas que pueda haber en un recipiente con agua. Lo combatimos volcando el agua, no permitamos que nuestro hogar sea propicio para que se críe este mosquito", destacó.



En cuanto a otras normas de prevención, Saavedra, reiteró que deben usar repelente tanto de día como de noche. "Hay casos de dengue autóctonos, por lo que es necesario que se tome conciencia y se revise la casa, adentro y afuera y así evitar que más personas contraigan esta enfermedad", acotó.