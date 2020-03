Coronavirus: "Los productos que todos están buscando ya no quedan"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Hoy ha sido un caos, vino mucha gente, más de lo normal. Los productos que todos están buscando ya no quedan, como barbijos, alcohol en gel y líquido que tampoco está quedando y no tenemos fecha de cuándo va a ingresar la mercadería porque a nuestro proveedor no le están dando materia prima para poder fabricarlo", dijo a Elonce TV Blas Tolosa de Leo Film.



Sobre los precios, indicó que "en un principio hubo subas pero después no lo pudimos notar porque el proveedor no tenía más" productos.



Por otra parte, mencionó que "hay muchos artículos que sirven para hacer limpieza y desinfección, como la lavandina, un jabón antibacterial que lo usan generalmente en las clínicas pero también se puede usar en el hogar y un desinfectante germicida que sirve para todo tipo de superficies (pisos y mesadas). Estos productos vienen en bidones de 5 litros y el precio ronda entre los 200 y 500 pesos". También hay guantes de látex descartables en distintos tamaños.



Sobre el comportamiento del consumidor, Tolosa explicó que "los clientes se querían llevar 10 unidades y les vendimos 5, queremos que quede para todos porque no sabemos qué va a pasar y la idea es tratar de cuidarnos entre todos. Está quedando stock pero no sé hasta cuándo y la medida es que no ingresen más de cinco personas" al local. Elonce.com