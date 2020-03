Multan a bares de Paraná por no respetar el límite de clientes en el interior

El Municipio de Paraná labró actas de infracción este fin de semana a tres bares céntricos por la concentración de personas. Así lo confirmó Pablo Testa, titular de la Secretaría Legal y Técnica.



"Se labraron varias actas. Ese mismo viernes salió un decreto del Comité de Emergencia Sanitaria (Coes) y en consonancia aplicamos las medidas que ordenó Epidemiología provincial. Hablamos de la concentración de personas que puede ir de 40 a 150. Nosotros hicimos control nocturno y detectamos que esas concentraciones fueron superadas en algunos bares del centro paranaense, por eso se labraron actas", indicó el funcionario.



Refirió que en principio apuntaron a "boliches bailables donde se concentran más de 150 personas, pero no abrieron durante el fin de semana. Entendemos que eso provocó que la gente se concentre en los bares. Entonces se amplió el recorrido y encontramos locales donde había más gente, en las veredas y adentro, más de 150 personas", señaló.



Testa acotó luego que "el viernes todavía no estaban todas las medidas, porque las indicaciones son dinámicas". "Intervenimos con el poder de policía restringido que tenemos. En ese momento no pudimos intentar el desalojo de los locales, pero hablamos con los encargados, se labraron actas y se dejó constancia en los libros de habilitaciones de cada lugar. Ahora eso tiene un efecto posterior en los juzgados de Falta", afirmó.



En el mismo sentido precisó que se determinan multas. "Nosotros evitamos la aglomeración. Muchos bares tenían menos de 40 personas. Pero hay tres bares donde se junta más gente y ya se los intimó que, de repetirse la conducta, se procederá a la clausura inmediata", advirtió.



Asimismo, contó que recorrieron "salas de juegos y había mucho más de 150 personas". "Directamente se actuó con el 911 y se avisó a los jefes de sala. Nosotros tenemos la capacidad limitada y estamos reforzando las medidas que seguro saldrán por medio de resolución, respecto de la cantidad de personas, se limitará más", anunció. "Vamos a reducir esa capacidad al mínimo posible", reafirmó.



Fiestas privadas, clubes e iglesias

Testa también hizo hincapié en las fiestas privadas, en domicilios, quintas, salones y la vida de los clubes deportivos. "Lo que hace la gente en los domicilios no tenemos cómo intervenir. Salvo que haya denuncia por ruidos molestos. Para que se dimensione, el domingo a la mañana recibimos una denuncia en contra de una iglesia, porque los vecinos se percataron que había muchas más personas que las 150 permitidas. Ahí hubo que intervenir. El rango de denuncias es enorme", sostuvo en diálogo con el programa A Quien Corresponda de Radio De la Plaza.



"Apelamos a la responsabilidad social de los encargados de bares. En la semana notificaremos de medidas más restrictivas. Pero este fin de semana nos concentramos en evitar la cantidad de personas en los lugares, que no abran los boliches, fuimos a las salas de juego con la Policía y se recorrieron los bares. En la gran mayoría de lugares respetaron, pero sí hubo tres bares específicos del centro que no respetaron", subrayó.



Más adelante contó que para control tienen capacidad limitada y cuentan con dos vehículos para todo el radio urbano. "Las fiestas que estaban habilitadas por decreto, quedaron suspendidas. Lo mismo los clubes que actuaron con mucha responsabilidad y ya suspendieron actividades".



Multas

"Hoy vamos a notificar a todos los lugares, con restricciones. Las multas son según las infracciones y van hasta los 10 mil pesos. La unidad que se aplica quedó desvalorizada, con un valor de 13 pesos. Esto se tiene que equiparar con un litro de nafta. Cuando sesiones Concejo Deliberante será el primer proyecto que ingrese la actualización de estas multas, que también son para las infracciones tránsito", marcó.



Por último, subrayó dos aspectos: "Apelar a la responsabilidad social y saber que es un tema dinámico, que viene con medidas a todos los niveles que se han ido endureciendo con el correr de las horas".

Fuente: Análisis