PAMI: Medidas de prevención para evitar la propagación de enfermedades

Vacunas antigripales

Luego de las medidas que tomó el presidente sobre los adultos mayores, para resguardarlo y evitar que se propague el Coronavirus, la obra social de jubilados y pensionados PAMI, dio a conocer cómo se va a trabajar de acuerdo a la información que dio a conocer el gobierno nacional.La obra social, tiene una constate circulación de personas mayores, por eso el director de PAMI, Claudio Ledesma, dijo a Elonce TV, que "tenemos algunas medidas ya planteadas, como la de evitar la concurrencia de los adultos mayores que realicen tramites de menor importancia, y puedan ser postergadas en el tiempo"."También queremos preservar la salud de los empleados. Por día atendemos entre 300 y 400 personas, por eso queremos pedirle que si no tienen una urgencia, que no concurran al edificio hasta que no que tengamos medidas más concretas".Sobre las declaraciones del presidente que recomendó que las personas mayores se queden en sus casas, dijo que "lo mejor sería que se queden en sus hogares, obviamente que las personas que vienen a PAMI, es por un problema de salud y eso para nosotros es sagrado. Pero hay casos que vienen por consultas, eso es lo que queremos evitar"."Trataremos de regular el ingreso de las personas para que no se aglomeren, sobre todo en horas picos. Vamos a disponer de una persona que esté en la puerta y trate de solucionar los problemas de menor importancia, y a través de las guías telefónicas, sin necesidad de que concurran al lugar. Por último, hay algunos trámites que se pueden realizar por un familiar que no sea persona de riesgo".Sobre la posibilidad de adelantar las vacunas antigripales, expresó que "estamos con todas las alarmas puesto en eso y le pedimos que estén atentos a los cronogramas de vacunación. Este año es más importante estar protegidos, ya que la influenza va a estar más dura que el año pasado, por todo lo que ha sucedido en el hemisferio norte, que siempre se replica en el hemisferio sur"."Estos cambios de temperatura son los que enferman, y los médicos recomiendan no salir, por eso también estamos extremando las medidas, para no transmitir enfermedades aunque no sea Coronavirus".Para finalizar, confirmó que "el sistema de coberturas está funcionando bien, lo hemos chequeado a través de las farmacias, por suerte se ha simplificado mucho el trámite. Tenemos cobertura del 100% ".