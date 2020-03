Vecinos de la zona sur de Paraná volvieron a reclamar por "la falta de agua"

Paraná Bahl informó las acciones que se toman para regularizar el servicio de agua

Los vecinos de barrio Los Cedros, de Km 5 y ½ y barrios aledaños, este sábado cortaron Avenida de las Américas, en su intersección con Lisandro de La Torre de Paraná, para reclamar por "la falta de agua"."Nos manifestamos, como hace tres días, por la faltante de agua", explicó ael presidente de la Vecinal de las Américas, Pablo Tobar.De acuerdo a lo que comentó el vecinalista, la cantidad de agua "no alcanzó", y en ese sentido, exigió: "Con los vecinos queremos agua las 24 horas, abrir la canilla y tener agua corriente". "La bomba difusora que colocaron, ni siquiera está en funcionamiento", advirtió Tobar.Por su parte, Jorge Torres, vecino de barrio Km 5 y ½, apuntó: "Hace 30 años que vivo acá y este problema es eterno. No nos agrada cortar la calle, pero tampoco somos ciudadanos de segunda"."La ineptitud de estas autoridades es absoluta, no dan la cara ni soluciones", reprochó.