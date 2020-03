Trajeron a su hijo al Hospital San Roque y han tenido "que dormir en la plaza"

Gabriela Tellis, junto a su pareja, están a Paraná. Son oriundos de Concordia. Trajeron a Eric, de seis años, al hospital San Roque luego de que presentara varios problemas de salud. En la capital provincial le realizan estudios.



"Vinimos con lo puesto", mencionó la mamá del niño a Elonce TV. Decidieron traerlo a Paraná porque desde septiembre no le encontraban en Concordia, la causa del sangrado intestinal.



Tellis contó a Elonce TV que llegó con su hijo desde Concordia por un sangrado intestinal. "Desde septiembre veníamos viendo algunos temas médicos y estudios. El nene seguía con el sangrado, se descompensaba, tenía vómitos, fiebre. Una anemia bastante importante lo terminó llevando a la cama. Tras una ecografía salió que desde nacimiento tenía problemas renales, no le funcionaban bien sus riñoncitos. Había tenido infecciones urinarias y le costaba mucho orinar. Se quejaba siempre que se le duerme la pierna. Acá ya nos comenzaron a atender y ya está con los estudios tras ser atendido por un nefrólogo". Eric, junto a sus papás, deben permanecer en Paraná, al menos hasta fin de mes, con turnos programados para diferentes estudios.



La mujer relató que el niño no quedó internado y a la familia se les complica porque "no podemos ir y venir a Concordia. No tenemos recursos".



Es así que decidieron "quedarnos a dormir en la plaza, fue así que estuvimos dos noches en una plaza, después nos fuimos a un balneario, una mujer que trabaja allí nos dio un lugar para quedarnos en su casa dos días. Ahora, nos prestaron un lugar hasta este domingo a la tarde", mencionó la mujer.



Dijo que llegaron desde Concordia "con lo puesto, porque incluso lo trajimos al nene descompuesto".



"Sabemos que somos personas desconocidas para cualquier otro; sé que no es fácil. El nene se quejaba de que tuviéramos que dormir en una plaza o arriba de una manta. En el San Roque quedaron en avisarnos de algún lugar para quedarnos aunque sea yo y el chiquito, pero todavía no lo han hecho", dijo Gabriela Tellis.



Por este motivo la mujer pidió a la comunidad "si alguien puede colaborar se los vamos a agradecer. Ya sea con ropa, calzado, comida o un lugar para dormir".

Para colaborar comunicarse al teléfono 3454181763. Elonce.com.