Como desinfectar ambientes: consejos del ingeniero Kurosky

Se puede usar también el agua oxigenada

El ingeniero químico Mariano Kurosky, en diálogo con el programa Buenas Noches, brindó recomendaciones sobre cómo qué productos usar y cómo desinfectar ambientes., destacó: "Si no disponemos para nuestro cuerpo, para las manos o superficies, el alcohol en gel, podemos usar alcohol, pero diluido en un 60 % o 70 %. ¿Por qué? Lo que hace el alcohol es atacar la capa proteica del coronavirus. Si lo utilizamos al 90 % como viene habitualmente, se coagula y no ataca al coronavirus, no cumple ningún efecto". Para hacerlo utilizando el alcohol común, hay que diluirlo con agua. De esa forma podemos disponerlo, incluso para limpiar las superficies, dejó en claro."Pero también hay que usarla en determinadas concentraciones. Hay que usar el concentrado al 40 % o 50 %. Ese es el que hay que usar. Y ahí es donde se realiza la dilución que es uno en 50, es decir en casa tendríamos que usar una taza de 200 ml, en 10 litros de agua, en un balde", aseveró el especialista. Y aclaró: "Hay que preparar la cantidad que uno va a usar en el momento ya que el hipoclorito se degrada con el tiempo, se degrada con la luz del sol, con la materia orgánica. Cuando lo usamos en una pileta, por ejemplo, lo que hace es degradar la materia orgánica que está ahí. Se puede preparar un balde, un pulverizador".En el mismo sentido se refirió,. El más simple es el neutro, el blanco. El jabón blanco actúa por tensión superficial, la espuma es la que saca la grasa, por ejemplo en la ropa. En cambio el otro jabón, sin espuma, saca la grasa por reacción química", resaltó.