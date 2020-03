Bahl informó las acciones que se toman para regularizar el servicio de agua

"Estamos abocados a regularizar el suministro de agua; es una prioridad. Hoy convocamos a los vecinos para informar las acciones dispuestas para atender esta contingencia. La solución no es simple, pero nos estamos ocupando. Paraná produce agua suficiente, pero las deficiencias en la infraestructura de la red hacen que se pierda mucha agua, o que no llegue con la presión que algunas zonas necesitan", explicó Bahl.



"Que los vecinos sepan que siempre vamos a dar la cara ante los problemas y que van a encontrar en mi persona y en esta gestión la posibilidad de dialogar y expresarse. Hoy explicamos la situación y las acciones que iniciamos para solucionar la urgencia. Pero también para contarles los trabajos que se harán con perspectiva a largo plazo" resaltó el intendente y agregó que se informará a los vecinos ?a través de Obras Sanitarias- de los avances y las soluciones que se vayan logrando".



En la reunión se informó a los vecinos que se pondrán en funcionamiento pozos de agua para sumar caudal a la red en los barrios que presentan más dificultades. Además, se amplían las horas de trabajo de las cuadrillas para mejorar la capacidad de respuesta ante roturas y otras demandas.



Claudio Pasutti, representante de la vecinal De las Américas indicó: "Estas reuniones en las que hay diálogo son importantes y productivas. Sabemos que la problemática de Paraná no la va a solucionar una gestión pero tener las puertas abiertas del intendente es muy bueno". Y agregó: "Los problemas de Paraná son históricos, la ciudad crece exponencialmente, y la infraestructura que no da abasto en el tiempo programado".



Por su parte, Gabriel Fernández, de Paraná V, expresó que: "Estamos conformes, nos escucharon y nos vamos con una respuesta del intendente. No siempre un intendente llama al diálogo y da una respuesta a los reclamos de los ciudadanos".



En tanto, María Cristina Aguirre, vecina de Paraná V, agregó: "Es importante que el intendente nos reciba. Es tranquilizador saber que se va a hacer lo que se tiene que hacer y que vamos camino a resolver el problema".



El intendente fue acompañado por el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, el subsecretario de Obras Sanitarias, Oscar Silva, la directora de Comisiones Vecinales, Bibiana Fehr, y el coordinador operativo de Presidencia municipal, Julián Hirschfeld. Así mismo, formaron parte del encuentro representantes de las vecinales De Las Américas; Paraná V, Km 5 y ½ y vecinos de Loteo Los Cedros y de Barrio Hipódromo.