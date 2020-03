Trabajadores de Casa de Gobierno protestaron por la falta de agua potable

Por un problema de la red pública de agua potable, por el cual, "desde hace bastante tiempo" no ingresa este líquido esencial al edificio de Casa de Gobierno, los trabajadores que se desempeñan en la Casa Gris, este viernes, encabezaron una protesta en reclamo de soluciones urgentes."Es un problema recurrente de hace bastante tiempo", explicó ael secretario de Organización de ATE Entre Ríos, Víctor Sartori."Por un problema recurrente en Casa de Gobierno, que es la falta de agua sistemática en los baños, además de la potabilización del agua que es provista", insistió.De acuerdo a lo indicó, tras una reunión con la comisión de Personal representada por distintos ministerios, con el director del Mantenimiento, y a pedido del secretario de la Gobernación, Franco Ferrari, "se planteó la problemática y el pedido de una solución urgente".Según detalló Sartori, se reclamó por "la provisión de agua, además de contar con elementos de higiene con jabón y alcohol en gel, inclusive, papel higiénico, y que se habiliten los baños al servicio de los funcionarios, ante esta emergencia sanitaria por el coronavirus".De acuerdo a lo que comunicó el sindicalista, "el secretario de la Gobernación se comprometió a establecer una franquicia en los momentos en los que no haya agua en Casa de Gobierno"."Pero esa no es una solución -se quejó. Lo que se pide es la solución integral del problema y que ante la eventualidad, haya garantías de este líquido fundamental en condiciones de potabilidad y limpieza".