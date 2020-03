Vecinos de la zona sur de Paraná reclamaron con corte de calle

Eva, de barrio Los Cedros

Horacio, de km 5 y ½

según indicaron a, vecinos del lugar.indicó: "Nunca tenemos agua, en el corte anterior que se hizo el 17 de febrero, pasamos 18 días sin aguay ahora hace ya más de 10 días., ya no se puede vivir así. Y esto es cada vez peor, porque no sólo nuestro barrio lo sufre, ahora barrios aledaños están con el mismo problema. Queremos una solución"."Cada vez hay más gente en la ciudad, más casas y el caudal de agua no vaya a llegar nunca a todos. Estamos pidiendo una planta potabilizadora nueva", puso relevancia.En el mismo sentido, dijo: "Necesitamos una calidad de vida digna. Pagamos los impuestos. Nos hablan del coronavirus, nos piden que nos higienicemos para prevenirlo, cómo lo vamos a hacer si no tenemos agua. Hoy tenemos que bañarnos en casa de familiares, debemos ir a casa de allegados a lavar la ropa o pagar para el lavado, es indignante. Ya no se puede vivir más así"., se refirió al corte de calle que realizaron:, destacó."Pusieron una bomba que no está conectada todavía, nos han dicho que eso va a traer algo de solución", entendió.