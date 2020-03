Los efectores municipales están atentos a la detección de coronavirus y dengue

Casos sospechosos

Licencias

Medidas de prevención

Los Centros de Integración Comunitaria (CIC), que pertenecen a la Municipalidad de Paraná, cuentan con el protocolo de actuación y de prevención ante cualquier síntoma que presente un paciente y que pueda generar sospecha de que padece coronavirus o dengue, informó la Subsecretaría de Salud Comunitaria, Micaela Rey.En ese sentido, la funcionaria explicó que todos los efectores municipales cuentan con las recomendaciones que envió el Ministerio de Salud de la Nación a las provincias y éstas lo enviaron a los municipios. "Desde que recibimos las resoluciones de prevención sanitaria que se elaboraron en Nación, fueron comunicadas a todos los efectores de salud de Paraná", indicó Rey.La funcionaria explicó que se considera caso sospechoso cuando una persona presenta fiebre de 38 grados o más y uno o más síntomas respiratorios, entre ellos tos, odinofagia, dificultad respiratoria, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica y que, en los últimos 14 días, haya estado en la zona con transmisión local o haya estado en contacto con personas con casos confirmados o probables de Covid-19."Los efectores también saben que debe considerarse casos sospechosos todo paciente con enfermedad respiratoria aguda que requiera asistencia respiratoria mecánica debido a su cuadro respiratorio", acotó Rey, al tiempo que explicó que, si se presentan casos así, "se debe notificara inmediatamente a todos los miembros del Comité de Organización de Emergencia en Salud".De acuerdo con las disposiciones, todas las redes sanitarias hospitales institutos privados y centros de salud, cuentan con los instructivos sobre preparación de la red asistencial. (Ver gráfico).Entre las disposiciones, se otorgarán licencias excepcionales a quienes hayan viajado a los países que se encuentren con circulación activa del Covid -19. En ese sentido, se informó que "resulta de vital importancia la aislación de ellas a efecto que no representen un riesgo de infección para otras".Los países que se encuentra con circulación activa son China, Corea del Sur Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania, por lo que quienes hayan estado en esos lugares, se les aplica el protocolo sanitario.-Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas:-Lavado de manos con agua y jabón.Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel).La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención contra la diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe:-Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar.-Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.-Limpiar las manos después de toser o estornudar.-La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.-En otras circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.La limpieza y desinfección se realizará con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (disolución 1:50 de lavandina concentrada 40-50 grados por litro preparada recientemente). Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual como lavandina doméstica.-Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias.-Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas.-Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.-Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales.-En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión de coronavirus.-En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días.