Menos colectivos en calles de Paraná: Las frecuencias se resentirán esta semana

Se comenzaron a implementar esta mañana en los galpones de las empresas de transporte público de pasajeros, Mariano Moreno y ERSA, revisiones técnicas en las unidades que circulan por las calles de la capital entrerriana.La medida llevada a cabo por UTA, a raíz de la falta de respuestas por parte de las empresas, a los reclamos para realizar el mantenimiento regular de los colectivos."Se está haciendo un control de los coches por la, delegado de UTA por la empresa Mariano Moreno.Al mismo tiempo, agregó que "la empresa ha hecho oídos sordos a los pedidos que se hacen y no se realiza el mantenimiento que corresponde para las unidades, y por eso, se revisan los frenos, la dirección, las luces, etc.", remarcó.En referencia a la razón de dicha medida que afecta a los usuarios de la ciudad de Paraná, ya que las frecuencias se estiraron por la menor cantidad de coches en la calle, Burgos sostuvo que "nosotros corremos peligro porque transportamos vidas y"Por eso hoy salieron menos coches, porque a los que no estaban en condiciones no lo dejábamos salir. Hay coches parados que están para ser revisados y así vamos a continuar. La revisión es para la seguridad de los pasajeros que llevamos y el único responsable cuando ocurre un accidente es el chofer", dijo a Elonce TV, el delegado de UTA por la empresa Ersa, Juan José Britos y agregó que "por eso tenemos que exigir que el mantenimiento se haga.van a continuar durante toda la semana. Se debe velar por la seguridad del chofer y de los pasajeros. Si los coches no están en buen estado, todos corren riesgo", resaltó.Finalmente, el delegado de UTA se refirió a cómo afecta la medida a los usuarios de la capital entrerriana. ", pero lamentablemente lo tenemos que hacer", concluyó Britos.