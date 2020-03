Defensa del Consumidor: "La ley de redondeo quedó desactualizada"

Tarjeta Alimentar

Sube

Denuncias

A días de que los billetes de cinco pesos hayan desaparecidos, los ciudadanos se preguntan qué pasa con la ley de redondeo, a quienes benefician y quienes pierden."Existe una normativa respecto al redondeo, que quedó desactualizada, porque regulaba el redondeo en centavos, pero todavía hay algunos principios que se siguen respetando", explicó a, Pablo Lucianos, director general de Defensa del Consumidor."Lo que el usuario tiene que saber, es que el responsable de darle el vuelto es el comerciante, ya que es la persona que fija el precio y tiene el conocimiento sobre el faltante de dinero o circulación de monedas. Debe darle el cambio de acuerdo al precio que está fijado, y en este sentido las normas son muy claras, el usuario es el que debe aceptar o no caramelos o lo que el vendedor quiera ofrecerle como vuelto"."La ley de tarjeta de crédito o de débito, están regulado por la misma normativa, y prohíbe hacer diferencia en el monto entre crédito o débito. No está permitido el recargo, como tampoco está permitido la bonificación en pago contado", manifestó.Sobre los comercios que realizan el descuento cuando se paga en efectivo, Lucianos dijo que "en este sentido dependemos de la denuncia de los clientes. Aquellas personas que quieran realizar la denuncia, deben comunicarse con el 0800 de la dirección y ahí nosotros actuaríamos con el cuerpo de inspectores"."Todavía no hemos recibido denuncias desde que asumí el cargo. Estamos monitoreando en los municipios junto a los inspectores, ya que se repartieron en 170 lugares en simultáneo y era imposible controlar a todos. Por eso estamos haciendo convenio con las ciudades para que ellos también realicen los controles".Sobre las recargas que realizan los comercios adheridos cuando los usuarios acreditan sus tarjetas de colectivos, indicó que "no recibimos denuncias, y sobre eso todavía no hemos terminado de analizar el marco normativo, pero entiendo que el recargo está prohibido".Todos aquellos usuarios que quieran presentar una denuncia, explicó, que "lo pueden hacer a través del 0800 de la dirección. Si tiene documentación para acreditar la infracción, la puede presentar en las oficinas de Defensa del Consumidor. Un foto del celular también sirve como prueba y lo que recomendamos es que este activada le geolocalización del teléfono".