Vecinos se autoconvocaron en reclamo por la falta de agua

Paraná Caño roto desde hace 20 días deja sin agua a varios vecinos

Los vecinos del barrio Rocamora, Paraná V y la zona de Artigas, se autoconvocaron en calle Santo Dominguez y Pacto Unión Nacional, para exigirle a la municipalidad que les dé una explicación y solución al corte del servicio de agua que sufren hace más de 10."Hace seis meses que tenemos problemas de agua, pero hace 10 días no tenemos una gota. No se cargan los tanques, no tenemos nada ni siquiera para las necesidades primarias. Tomamos la decisión de autoconvocarnos para que las entidades pertinentes soluciones el problema", expresó Horacio, un vecino a"Es una zona muy amplia la que no tiene agua, Paraná V, Lomas del Rocamora, zona de Artigas, calle Almafuerte. No sabemos cuál es el problema, hablamos siempre para reclamar, pero no nos dicen nada".Sobre el reclamo, dijo que "no quisimos cortar la calle pero fue espontáneo, la idea era autoconvocarnos, queríamos reunirnos, y hablar con los medios, para que las autoridades se enteren lo que está pasando en la zona".Carina, otra afectada por la falta del agua, expresó que "queremos una comunicación oficial de que es lo que pasa, nunca estuvimos tanto tiempo sin agua, y con las temperaturas altas. Sabemos que hay otros problemas en la ciudad, pero hace 20 años que tenemos problemas de agua y nunca nadie nos dijo ni hizo nada"."Pagamos las tasas correspondientes y no tenemos agua. Vamos a dejar de pagar los impuestos si seguimos sin el servicio", manifestó."Hace más de 40 años que vivo en este barrio, es la primera vez que pasamos tanto tiempo sin agua. Hay casas donde tienen las piletas llenas, largan agua con las mangueras y nadie las controla", indicó Sonia.Sobre las medidas que están tomando, Noemí, contó que "en el día de ayer, presentamos una nota con más de 70 firmas, hoy pedimos una audiencia, y nos dicen que el Intendente no está en la municipalidad porque están refaccionando el edificio, pero está lleno de gente. No hay voluntad de solucionar el problema"."Hicieron tres pozos por la zona, y nunca los terminaron. No tienen señalización y puede ocurrir un accidente. Desde el 147, nos dicen que no saben del problema ni cuando lo pueden solucionar".Para finalizar, Andrea, manifestó que "nadie nos escucha, si el intendente no puede resolver el problema, que encuentre a alguien que repare la falla, porque hace 12 días que estamos sin agua, y con temperaturas de 35 grados".