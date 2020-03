Por falta de agua, un turno de una escuela de Paraná aún no inició las clases

Cinco días sin agua en barrio Kilómetro 5 y ½

Docentes y padres de la Escuela Nº 22 "Jorge Newbery", de la ciudad de Paraná, reclamaron por la falta de agua. Los inconvenientes que sufren son desde hace tiempo y según afirman las autoridades de la unidad educativa, desde Obras Sanitarias se realizaron arreglos, pero singuen sin tener una solución definitiva.Silvina Verón, directora de la Escuela Jorge Newbery, comentó aque "hoy los niños que asisten al turno mañana no tuvieron clases y estamos esperando que alguien solucione esta cuestión para poder comenzar normalmente"."El turno tarde aun no inició el ciclo lectivo, en cambio en el turno mañana comenzaron las clases pero con muchos inconvenientes", sentenció.En relación a la cantidad de estudiantes que asisten a la escuela, la directora agregó que "tenemos casi 500 chicos entre los turnos de mañana y de tarde. Además, hay que sumarle los dos establecimientos que funcionan por la noche, todos se encuentran afectados por este problema"."En esta escuela funciona un comedor, y por la falta de agua, estamos dando un menú alternativo que no es lo ideal. Queremos comenzar normalmente las clases, pero aún no tenemos soluciones", concluyó.Vecinos del barrio Kilómetro 5 y ½ también reclamaron, desde principios de esta semana, por falta de agua. Algunos de los vecinos afirman que no tienen agua hace cuatro días y esperan una urgente respuesta de las autoridades. "Hace cinco días que no tengo agua, tengo cuatro criaturas y toda la familia se tiene que ir a bañar a la casa de nuestros parientes. No podemos esperar más", remarcó.Según contaron a, dialogaron con autoridades de Comunidades Vecinales y denunciaron que la respuesta fue irritante. Los vecinos explicaron que les pidieron que "junten varios reclamos, lo canalicen en su vecinal, para que finalmente, la vecinal lo tramite en la Municipalidad y de esa manera, se autorice a enviar un camión con agua para abastecerlos" del vital elemento.