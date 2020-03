"Más de una vez le vimos marcas, moretones en el ojo, piernas y brazos"

Policiales El Servicio 911 confirmó que se instaló el botón antipánico de Fátima Acevedo

Fátima Florencia Acevedo, tuvo el pero final. Luego de haber estado desaparecida durante una semana, su cuerpo fue hallado sin vida en un aljibe de la zona de calle Tibiletti al final en la capital entrerriana. En reiteradas oportunidades había denunciado a su ex pareja, Jorge Nicolás Martínez, actualmente detenido, por violencia de género.Quienes conocían a la joven de 25 años, afirman que sentía que no era escuchada cada vez que presentaba acusaciones contra Martínez. Y así también lo había expresado en un audio enviado a una amiga.logró el testimonio de Paola Gregorutti, quien le había dado trabajo a Fátima Florencia en su casa y con el tiempo y la confianza, se fue abriendo y contando los padecimientos que vivía."Estamos tratando de transitar este difícil momento, parece una pesadilla no lo podemos creer. Flor era muy cercana para nosotros", dijo la mujer y contó que participaron de la marcha de ayer y el domingo frente a tribunales junto con amigos y familiares "haciendo ruido para que nos escuchen y se haga justicia. Estamos muy angustiadas, también por su hijo que quedó sin su madre".Gregorutti contó que conoció a "Flor" hace 4 años, "a través de su cuñada, la hermana de Nicolás, que hacía limpieza en la casa de mi madre, me la recomendó y ahí hicimos el contacto"."Iba a mi casa una o dos veces por semana, después cada 15 días, ahora estaba viniendo todas las semanas. Charlaba mucho con nosotros, se apoyaba mucho en nosotros porque", señaló.Respecto a las confesiones de Acevedo, la mujer afirmó que ". Hace dos años que empezó a contarnos, a abrirse con nosotros. Ella sola nos contaba el calvario que vivía, desde violencia verbal, hasta económica". Además indicó que".Tras ello, reflexionó:Consultada sobre el último contacto que tuvo con Fátima Florencia, recordó que "el sábado anterior a su desaparición nos mandamos mensajes. Le mandé unos cursos que había visto y le pregunté cómo estaban sus cosas y me dijo que bastante tranquilas; el domingo le volví a escribir para ver como organizábamos la semana porque iba a venir a cuidar mis hijos y el mensaje ya no le llegó"."Ella, vivía y respiraba por él., no lo podemos creer. Voy a luchar para que se haga justicia y que su hijo quede en las mejores manos"."Ojala cambien muchas cosas a partir de ahora y escuchen a las mujeres que piden a gritos ser escuchadas y por fin esta persona que está entre rejas va a dejar de caminar impunemente por la vida", dijo en relación a Martínez.Finalmente, Gregorutti indicó que lo sucedido con Fátima "nos movilizó como sociedad y estamos unidos en esta lucha, no sólo por ella sino por todas las mujeres. Sin dudas esto serán un antes y un después en muchas cosas a pesar de que Flor no está con nosotros".