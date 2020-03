"Fátima presente", en la marcha por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró este domingo 8 de marzo, este lunes se concretó el paro, al cual adhirieron varios gremios, entre ellos, estatales y docentes; y que incluyó una movilización desde la Plaza 1º de Mayo hasta Casa de Gobierno.La concentración se inició a las 17.30 y a las acciones por el Día de la Mujer, se le sumó el reclamo de justicia por el femicidio de Fátima Florencia Acevedo., dialogó con quienes se estaban congregando en la plaza, entre ellas, Elvira, mamá de Alejandra "Rucu" Silva, asesinada en septiembre de 2018. "No podía dejar de venir porque es lamentable y penoso lo que pasó. Esto se tiene que terminar, tiene que haber una política que se ajuste y se tomen medidas ejemplares para que terminen de matar mujeres como lo están haciendo. No sólo destruyen la familia, sino que dejan criaturas sin su madre. En algún momento se tiene que terminar"."En mi caso, dos criaturas de 3 y 10 años, siempre están preguntando por su mamá, y la extrañan, es muy triste y duro para todos. La vida no es la misma, falta una", indicó.Analia, otra mujer que portaba un cartel que decía, señaló que decidió participar de la movilización porque está "muy conmovida" por lo ocurrido por la joven que fue víctima de un femicidio. "Soy mamá, hermana y abuela, decidí venir con mi hija que también está muy triste por lo que pasó. Solo queremos justicia por Fátima. Soy mujer y nos están matando", afirmó."Estamos pidiendo y acompañando el pedido de justicia, está bueno participar para construirnos. Siempre participamos de estas marchas", dijo un muchacho que iba con su pequeño hijo en los hombros."Vinimos a hacer presencia por Fátima, porque nos están matando y no les importa", dijo una joven que llegó desde Villa Libertador San Martín a participar de la movilización.