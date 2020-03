Vecinos de barrio San Martín: "Hace dos semanas que estamos sin agua"

Los vecinos decidieron autoconvocarse calle Artigas, entre Macia y Santo Domínguez, para poder visibilizar esta problemática. Este martes realizaran en la zona un corte de calle, para hacer eco del reclamo.Adolfo, uno de los vecinos, le dijo a, que "hace más de dos semanas que no sabemos lo que es servicio sanitario, lo que es la provisión de agua potable. Durante la madruga suele haber algo de agua, pero no hay la presión suficiente para que suba a los tanques, ni para que se llenen las cisternas"."Estamos viviendo con agua que compramos en botellas, o que almacenamos en fuentes y palanganas. En esta época, que hablamos del dengue y de las medidas que hay que tomar, nosotros tenemos juntamos agua en baldes, en los patios y galerías. Es decir, que estamos al mismo tiempo ofreciendo un caldo de cultivo para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue", expresó."Lo que le pedimos a la municipalidad y a Obras Sanitarias es que por favor nos restituya el servicio, ya que todos lo pagamos y queremos contar con lo esencial que es el agua corriente", contó otro vecino de la zona."Hablé al 147, a Obras Sanitarias y me informaron que el problema ya estaba solucionado. Me están mintiendo porque hace dos semanas que estamos sin agua"."Hace 40 años que vivo acá, siempre faltó el agua, pero después de dos o tres horas volvía. Hoy en dia, me levanto a la una, dos de la mañana para cargar lo poco que sale".Para finalizar, un vecino indicó que, "nosotros hace siete años que vivimos acá, y presión alta nunca tuvimos, entonces resolvimos poner una cisterna al nivel del piso. Pero estas últimas dos semanas, no hay presión ni para llenar la cisterna".