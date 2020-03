Vigilia por Fátima:"El pedido de justicia nos encuentra una vez más en la calle"

Paraná Noche de vigilia y reclamos en Tribunales tras el femicidio de Fátima Acevedo

La Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans permanece en el acceso principal al edificio de Tribunales tras la manifestación del domingo a la tarde, luego de conocerse la noticia del hallazgo del cuerpo de Fátima Florencia Acevedo, quien había desaparecido el domingo 1 de marzo. Por ello, el tránsito permanece interrumpido sobre calle Laprida, entre Santa Fe y Córdoba.de, Macarena Cornejo, integrante de la asamblea, explicó que "seguimos adelante con nuestra medida de manera pacífica, queremos decir que a aquí no se privó a nadie de su libertad, se está reclamando que estos funcionarios que dieron una conferencia de prensa, la dieran frente a toda la gente que estaba reclamando fuera del palacio de justicia"."Planteamos esta medida con pasividad, organización y no fomentamos la agresión porque no tenemos esas prácticas", remarcó.Sobre la manifestación, indicó que "el pedido de justicia nos encuentra una vez más en la calle, pero esta vez no podemos permitir más silencios. Vemos una irresponsabilidad del Estado; una muerta más en la ciudad de Paraná que se suma al número que se sigue enardeciendo y acrecentando a nivel nacional".Finalmente remarcó que permanecerán en el lugar a la espera de que "los funcionarios que vengan a hablar con nosotras". Y reiteró el pedido de renuncia de funcionarios que están al frente de la investigación del caso.Vale recordar que a las 17.30 se realiza una movilización en la plaza 1° de Mayo, la cual estaba prevista por el Día Internacional de la Mujer, y se sumará el reclamo por Fátima.