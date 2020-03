Crece la angustia: pidieron frente a Tribunales por aparición de Fátima Acevedo

, se realizó una movilización para pedir "que se activen todos los mecanismos para encontrarla". Una de las amigas de la chica contó alos "hostigamientos constantes" que sufría la chica desaparecida, por parte de Martínez.Este sábado, frente a Tribunales,Recordemos que en el marco de la desaparición de Fátima Florencia Acevedo, que tiene como detenido a Jorge Nicolás Martínez, la Fiscalía de Violencia de Género y Abuso Sexual, encabezada por"La última vez que tuve contacto con Flor fue el 21 de febrero, en los corsos; estaba con su hijo. Fue la última vez que hable con ella", dijo aAcotó que la joven que permanece desaparecida "no tenía relación con su mamá y su papá desde los 14 años. Con su mamá sé que se mandaban mensajes, pero relación directa con ella no tenía".

La relación con Martínez era enfermiza

Se hubiese tenido que comunicar, mandar algún mensaje...

Dijo que, el año pasado me fui a vivir cerca de la casa de ella. Iba a mi casa a desahogarse y me contaba los maltratos de él, me relataba todo lo que pasaba".Estando Fátima en la Casa de la Mujer "Martínez le seguía mandando mensajes.En el mensaje que recibió ese día que nos vimos,, contó la amiga de la chica que cursó junto a ella la escuela secundaria.Mencionó asimismo que cuando Fátima se fue a vivir sola con su hijo, Martínez en una ocasión "se subió al techo de la casa y cortó el cable de la luz y dejó sin luz a todos los vecinos y fue ahí donde el hombre que le alquilaba le dijo: 'se van, traen muchos problemas. Hasta el 10 de diciembre nomás pueden quedarse acá'. Y quedó con su nene en la calle".La amiga de Fátima Florencia recordó queRespecto del mensaje que recibió la amiga de la chica que vive en la Casa de la Mujer, consideró que "no era la forma de escribir de Flor. A ese mensaje no lo escribió ella".Contó que la chica desaparecida "tenía planes: iba a llevar a su nene al pediatra, ya habíamos coordinado que yo la iba a depilar. Además pensaba ir a hacerse un tatuaje".

Falló el sistema de protección hacia Flor

y acotó: "En un caso como el de Florencia que tenía a un hombre amenazándola todo el tiempo, ella no podía ir sola a ningún lado. Siempre tenía que tener un acompañante en la Casa de la Mujer, así vaya al kiosco o a media cuadra. Así lo dice el protocolo. No lo tuvo, ella se fue sola".La chica "no tenía botón antipánico". Mencionó que cuando iba a hacer una denuncia "no le daban artículo, le habían dado un papel viejo, que ella no entendía por qué. Y como dice en un audio, que 'el día que la encuentren muerta, recién iban a hacer algo".