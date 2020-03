Falleció el alfarero, ceramista y maestro Carlos Gómez Adón

Carlos Gómez Adón dejó de existir este viernes a los 72 años. Su familia "pidió una oración" por él.



Graciela, su esposa, destacó a Elonce TV: "Es el último alfarero que quedaba trabajando con un torno a pedal y cocinado todas las piezas en horno a leña. El trabajo de él fue muy reconocido en todo el país. Nuestro dolor también es que nadie pueda seguir el trabajo que él hacía", afirmó.

El hombre "tuvo Epoc, con la consecuente dilatación de arterias, infartos. Uno a veces no se cuida, el fallecimiento de su hijo, los recuerdos; todo le deterioró mucho la vida", indicó.



Gómez Adón "fue fundador de muchas escuelas de artes y oficios en la provincia. Creo que se van a acordar de él y que vaya para él una oración", pidió Graciela.



Recordó como transitaban sus días. "Cuando estaba en el taller había que seguirle el ritmo. Cuando empezaba a trabajar no paraba, no había almuerzo, por ahí un mate. Cuando se jubiló como docente, siguió con su trabajo. Cuando yo me jubilé como docente, lo acompañé y así llevamos el taller, hasta que un día dijo que no quería seguir trabajando más. Fueron 53 años de trabajo. Se respetó esa idea".



Fabiana, una de sus hijas , indicó: "Con ese trabajo él nos crió; es lo que más amaba. Sus manos para el eran todo. Lo vamos a recordar así, con esa fortaleza. Nos queda el recuerdo que con la alfarería pudo ayudarnos a todos y darnos muchos ejemplos de vida, que con mucho o tan poco se lo puede hacer".



Sus restos serán llevados este sábado a las 8:20, al Parque de La Paz. Elonce.com.