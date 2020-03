El barrio San Agustín vibró al ritmo del Carnaval solidario

Se desarrolló en el barrio San Agustín un carnaval solidario a beneficio del merendero de la vecinal del barrio Antártida Argentina. El costo de la entrada era un alimento no perecedero para que los chicos puedan seguir asistiendo al comedor."Es un noche especial, para disfrutar en familia, en el corso de San Agustin", expresó aLucio Romero, uno de los organizadores del carnaval.Eduardo Vila, contó qué "X Mari, es la comparsa que cerró la noche. Es el festival del Carnaval de San Agustín, la gente se lo merecía. Hubo un sinfín de comparsas, Mariposita, Silvestre, Carota, Olimpo, Batucada Imperial, Brinquedo".Por su parte, Marta Martínez, encarga del comedor, dijo que "estamos muy agradecidos por toda la ayuda de los chicos del barrio y los amigos de la comisión, por darnos la oportunidad de poder seguir con copa de leche y el comedor. Es una alegría que los vecinos colaboren con nosotros, porque siempre me están ayudando".Sebastián, integrante de la comisión vecinal, contó que "para mí, San Agustín es una ciudad aparte, yo nací y me críe en el barrio, voy cumplir 59 años acá. Es un orgullo festejar por tercer año este carnaval".