Vecinos de zona sur reclaman falta de agua en sus casas

Los vecinos de la zona sur, de la ciudad de Paraná, reclaman la falta de agua hace tiempo. El inconveniente que sufren es "histórico", pero en los últimos meses se agravó.Rubén Alberto Pol, vecino de la zona y unos de los afectados por la falta de agua, le dijo a, que "en la zona estamos padeciendo la falta de agua, y más con las altas temperaturas"."Estamos reclamando la falta de agua en la zona. Este inconveniente es histórico, pero ahora se está agravando. Antes, en las otras gestiones, a la noche se llenaban los tanques, pero en este momento eso no sucede"."Hay días que tenemos agua con muy baja presión, pero después se corta. Hoy por ejemplo a las seis de la mañana teníamos agua, y a las 6:45 ya no teníamos más. En mi caso tengo una cisterna y puedo cargar, pero no todos los vecinos tienen esa posibilidad", expresó Pol.Para finalizar dijo que, "hacemos los reclamos correspondientes al 147. Hoy por la mañana llamé, pero no tenían ninguna noticia. Obras sanitarias tendría que informale al 147 cuál es el motivo del corte, así nos avisa a los vecinos".