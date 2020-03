Desde Canadá llegaron a Paraná a investigar la lengua chaná

el investigador de la Universidad de Montreal, Javier Domingo.

Domingo es antropólogo del lenguaje

Blas Jaime: "Acá no hay interés por el idioma"

Blas Wilfredo Omar Jaime es el único hablante de la lengua Chaná

Guillermo es hijo de Blas Jaime

La presentación del trabajo se realizó en el Museo de Ciencias Naturales de Paraná.Por ello, las sesiones de trabajo, además del Museo, incluyeron visitas a otras comunidades y lugares históricos de la región."Al hacer una investigación de lengua de tipo etnográfica que es lo que quisimos hacer, tratamos a la lengua como un vínculo, sin esa relación no puede haber lengua. La lengua aparece cuando dos personas tienen algo para decirse", resaltó a, está radicado en Montreal (Canadá) y se dedica a sistemas de comunicación que ya no se usan como cotidiano, pero que todavía tienen un fuerte valor simbólico para mucha gente, como el caso del chaná.Domingo mencionó además que tanto sus alumnos como la gente con la que trabaja "sabe que existe una persona que habla chaná. Es un caso muy mediatizado y por eso vine a conocerlo. A mí me interesa observar algunos aspectos del uso del lenguaje. Es un privilegio poder hacerlo".Que yo sea capaz de escuchar de la boca de un hablante estas palabras, para mí es un privilegio. Lo digo con algo de vergüenza porque el lado de dónde vengo yo, no es precisamente de la marginalidad", confió el investigador.. Al ser consultado sobre la investigación, el hombre aseveró: Este es el único trabajo que ha hurgado en el idioma, no solo repetir palabras como loros, sino formando frases, buscando la verdadera motivación que tiene un idioma. Siempre se ha hecho a la ligera. En este caso se ha trabajado muy bien"."Hay interés por la lengua chaná sobre todo en Santa Fe y Buenos Aires.", puso relevancia Blas Jaime.De la misma manera, el hombre puso relevancia en que "hay muchos descendientes que perdieron el idioma. A los niños que hablaban el idioma le pinchaban un ojo y a los varones le cortaban la punta de la lengua. Así se perdieron todos los idiomas menos el guaraní que fue el que se puso al servicio de los blancos cuando llegaron a América"., resaltó el hablante de la lengua.. "Aprendí mucho de mi papá con este trabajo, cosas que antes no había escuchado y conocí muchas personas que están interesados en este ámbito. Es para mí un orgullo ser parte de la sangre que proviene de mi padre y de sus ancestros. Eso me genera mucho interés", contó a, el joven que mencionó que estudia el Profesorado de Historia.Los materiales de la colección "Neide Lantec" producto final de este trabajo que se presentó este jueves, quedarán en el Museo a disposición de toda la comunidad. Elonce.com.