Regresó a Paraná el hombre que era buscado tras viajar a Córdoba con amigos

Familiares de Pedro Ramón Caminos, estaban preocupados por el hombre de 54 años, que hace unos 15 días viajó con unos amigos hacia una localidad cordobesa y no había regresado a la capital entrerriana, hasta este jueves, cuando fue encontrado en una calle de la ciudad de Paraná.sobre averiguación de paradero y localización.Caminos vive solo en calle 25 de junio al 900. Su sobrino dio cuenta que "es muy sociable", no toma medicación y no usa celular. En tanto, desde la Justicia, se informó esta tarde que "Caminos de 54 años, fue localizado en la ciudad de Paraná, encontrándose en buen estado de salud".