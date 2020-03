Reclamo por falta de agua en Paraná V: "Nos estamos bañando con un tarro"

Respuesta del Municipio

Video: Reclamo por falta de agua en Paraná V: La respuesta de la Municipalidad

Como en otras oportunidades, vecinos de la zona de calles Santos Domínguez y Artigas, en barrio Paraná V, manifestaron su preocupación por la falta de agua en la zona y denuncian que hace cuatro días no tienen agua. Algunos incluso, tuvieron que concurrir al balneario Thompson para ducharse en los baños del complejo."Hace 60 años que vivo en calle Santos Domínguez al 700 y siempre tuvimos problemas con el agua. Todos los vecinos tienen problemas con el agua: los de calle Artigas, los de Paraná (V) Quinto, pasan varios días sin agua. Hace años vivimos así", dijo una vecina.En tanto, otra de las vecinas que se manifestaron, contó que "mi hijo tuvo que llevar ayer al balneario Thompson, a mi hermano de 93 años, mi sobrina, a una nena con síndrome de Down, y a una bebé de un año, para que se ducharan", afirmó la indignada mujer y agregó que "el agua en mi casa, hace cuatro meses que no sube al tanque y ahora, tampoco tengo abajo. Necesito agua ahora, no mañana", dijo.Los vecinos contaron a Elonce que en el lugar, se hicieron presentes, trabajadores de la Municipalidad de Paraná. "Vinieron pero no hicieron nada. Solamente revisaron el tanque, rompieron acá la vereda y no arreglaron. Hace tres meses que tenemos problemas con el agua. Yo vivo hace 37 años en Paraná Quinto y siempre tuvimos problemas, todos los días", dijo muy ofuscado uno de los vecinos.En referencia a los trabajos de la municipalidad, los vecinos señalaron que "nos dijeron que no encuentran el problema porque el agua no llega a las casas. Rompieron en la esquina de Artigas y se reventó en Santos Domínguez, y recién van a arreglar el viernes ahí. Es decir, nosotros no tenemos agua y ahí, se desperdicia y brota a cuatro manos", remarcó otra vecina de Paraná V.Otro vecino sostuvo que "desde calle Maciá hasta Provincias Unidas, nadie tiene agua y no puede ser. Parece que la gente de la Municipalidad no supo qué hacer y hace cuatro días que no tenemos una gota de agua. Por favor, le pedimos a los funcionarios que se ocupen", suplicó el hombre."El lunes hicimos protesta y cortamos la calle. Vinieron de la Municipalidad y prometieron que iban a venir el martes para arreglar una válvula y poner una bomba, para que el miércoles tengamos aguan normalmente. Estamos a jueves y seguimos igual, sin una gota de agua", dijo una joven a Elonce y relató que "nos estamos bañando con un tarro y lamentablemente, no nos dan una solución", indicó la mujer."Pedimos que un camión cisterna nos traiga agua y nos responden que solamente envían para las entidades públicas. Parece que los vecinos tenemos que ir a un charco para lavarnos la cara. Es indignante", afirmó una enojada vecina."No tenemos agua para los servicios higiénicos, para la ropa, para consumo, para cocinar, etc. Estamos cansados. Si esto sigue así, vamos a cortar las calles (Artigas y Santos Domínguez) indefinidamente hasta que tengamos agua. Lamentablemente, vamos a tener que llegar a esa situación porque no se puede vivir sin agua", remarcó otro vecino.El arquitecto Oscar Silva, Subsecretario de Obras Sanitarias, dialogó con Elonce TV tras la protesta de los vecinos y afirmó que Paraná V "tiene problemas de presión porque es una de las zonas más altas de la ciudad, casi a la misma cota que la planta distribuidora de avenida Ramírez", explicó y agregó que "iniciamos trabajos el lunes y seguimos trabajando, pero subsiste el problema de presión y que se sumó a un inconveniente que tuvimos este miércoles, con una bomba que provee de agua a esa red y la cual, comenzó a trabajar normalmente a las 12 de ayer", dijo y agregó que "son problemas que abordamos con una revisión completa y excavación para reemplazar válvulas que dejan pasar agua de calle Santos Domínguez a la cisterna y de ahí al tanque elevado", afirmó."Al mismo tiempo que estamos viendo la posibilidad de realizar otra obra, estamos evaluando la posibilidad de incrementar la presión del suministro que está limitada por las cañerías. No podemos elevarla demasiado porque se producen roturas de caños", explicó Silva a Elonce TV y aclaró que "si bien ingresa el agua a la cisterna, tenemos el problema que la presión no alcanza para abastecer a la planta alta del barrio porque no se alcanza a generar la presión necesaria. Pero estamos trabajando en el problema", sostuvo el funcionario municipal."Estamos trabajando muy preocupados y sabemos que todos los problemas mencionados, exceden la realidad, pero estamos tratando de resolverlos", dijo el arquitecto Silva a Elonce TV y agregó que "ahora, estamos viendo cómo recomponemos la presión de llegada a los domicilios. Porque necesitamos ver cómo llega el agua con presión a Paraná V porque es una zona muy alta", sostuvo.