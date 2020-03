Transporte urbano: "Notarán mayor cantidad de colectivos", aseguró Dlugovisky

Ante losconsultó al responsable del área pertinente, además de interrogarlo respecto de los motivos por los que dejó de funcionar la aplicación conocida como, que ahora figura bajo el nombreCon el inicio del ciclo lectivo, el subsecretario municipal de Transporte, Diego Dlugovisky, comunicó aquedestacó el funcionario municipal al realizar el anuncio. Y en ese sentido, informó que "por GPS y físicamente a través de los inspectores del área, se controla que se cumplan los recorridos y las frecuencias".Sin embargo, son constantes los reclamos que llegan a este medio respecto de los incumplimientos de las frecuencias de los colectivos urbanos. "A las 7 llegué a la parada a esperar el colectivo de la línea 15 y nunca llegó. A las 8.15,para poder llegar a destino", contó auna usuaria del servicio., sentenció.Pero Dlugovisky destacó el trabajo del área operativa de Transporte "para controlar que se cumplan los recorridos y las frecuencias".Consultado a responsable de Transporte de la comuna por qué no está en funcionamiento la aplicaciónque permitía a los usuarios del servicio saber cuánto tardará el colectivo en llegar a la parada donde se encuentren, éste explicó: "La app hace dos años que está inactiva"."El proveedor de este servicio dejó de sostenerla, el contrato se cayó y no se renovó hace dos años;", aclaró Dlugovisky, al tiempo que acotó:Y continuó: "Sumado a esto, la empresa proveedora tuvo un hackeo en sus servidores, lo que afectó a muchas ciudades del país que cuentan con este servicio"."Hace una semana se restableció el servicio, que todavía no está funcionando a pleno, y pudieron dar de alta nuevamente los servidores", informó Dlugovisky.En la oportunidad, adelantó que, para los estudiantes paranaenses y del Área Metropolitana, Dlugovisky comunicó que "pudimos empezar a atender a partir de que las escuelas comenzaron a otorgar los certificados de alumno regular, que es uno de los requisitos fundamentales".Fue en ese sentido que reconoció la formación de "un cuello de botella por mucha gente yendo a un mismo lugar y a un mismo tiempo". Pero según justificó, para solucionar los inconvenientes, "se duplicó el horario de atención".Sobre las quejas ante la falta de funcionamiento de la web para tramitar el turno online, éste señaló:Finamente, Dlugovisky adelantó que desde el área a su cargo se trabaja con la Cámara de Remises y concejales para presentar una nueva ordenanza que regule el funcionamiento de los remises. Según acotó, la normativa existente data de 1994.