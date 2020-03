UPD en Paraná: estudiantes intentaron robar carritos de supermercados

Tras el paro docente, alumnos que inician el cursado del 6to año de la secundaria realizaron los festejos por el denominado Último Primer Día (UPD), pero en esta oportunidad, la cantidad de jóvenes que participaron fue mucho menor a la que se registró el pasado lunes por la madrugada.En declaraciones al programa, de, el Jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Comisario Raúl Menescardi, señaló que "se realizó el mismo operativo, en los mismos lugares, pero la cantidad no fue tan importante, entre 300 y 350 chicos que se aglomeraron en la Petit Pisant y otros que anduvieron recorriendo las calles de la ciudad".Anteriormente la policía "tuvo que intervenir porque un grupo de chicos habían sacado cinco carritos de un supermercado de calle Irigoyen, pero fueron secuestrados a las pocas cuadras, en Ferré y Uruguay, y se devolvieron al comercio".Además a diferencia de lo ocurrido en el primer festejo de esta semana, no hubo hospitalizados."El pasado domingo desde las 23 los chicos ya andaban caminando y esta madrugada ya se advirtió que el movimiento no era el mismo", destacó Menescardi sobre la UPD.