Escuela de Danzas: el municipio "avanza en la nueva propuesta pedagógica"

Desde la comuna emitieron un comunicado en donde destacan "la caótica situación tuvieron que padecer docentes y directivos de la Escuela Municipal de Danzas en los últimos meses del año 2019".



"Su relación laboral con la municipalidad de Paraná se había cortado en el mes de septiembre, pero ellos continuaron con su labor porque no habían sido informados de la medida tomada por las autoridades de la Comuna en la anterior gestión y así estuvieron dos meses consecutivos sin recibir sus respectivas remuneraciones. Sumado a ello, las clases se terminaron abruptamente antes de tiempo y no se pudieron llevar a cabo las tradicionales funciones de fin de ciclo en el 2019, como se desarrollaba todos los fines de temporada", reseñan.



Tal es así, que el pasado 11 de diciembre cuando asumió la actual gestión "recibió una Escuela Municipal de Danza sin docentes y sin directivos. Por lo que ante tan complejo contexto, se reconocieron las deudas con el plantel educativo, se avanzó en un nuevo marco legal y de contenidos, porque el objetivo es brindar una mejor formación y dar una mejor calidad laboral a los docentes", indican.



En ese sentido, en distintos encuentros mantenidos desde el primer día de gestión, "se han escuchado las demandas del personal para analizar el tema de fondo y encontrar, con distintos actores y junto al Consejo General de Educación, soluciones integrales a esos reclamos históricos. En paralelo, se les otorgó un reconocimiento de gastos por los meses de octubre y noviembre de 2019 que la anterior gestión había dejado sin abonar", ponen de manifiesto.



También, señalan "se avanzó en buscar alternativas con las normativas vigentes, para que la Danza sea un eje transversal de la educación: talleres vocacionales y experimentales para niños y adultos, FAB (formación básica con fines propedéuticos) y FAPIC (formación artística para las industrias culturales). Todo esto abarcaría a niños desde los 4 años hasta adultos. (Resoluciones N°4220 del Consejo General de Educación y 110/10 del Consejo Federal de Educación)".



"Se logró el reconocimiento del Consejo General de Educación para la cobertura de horas docentes, como así también su reglamentación y concurso. Y ahora se irá por un marco legal superador, para mejorar la calidad laboral del plantel educativo de la institución", indicaron desde la comuna.



Este martes por la tarde en la Escuela de Danzas se realizó un encuentro con los padres de los alumnos, del cual participaron la secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farías; la subsecretaria de Cultura, Carina Netto y la directora de Cultura y Educación de la Municipalidad, Veronica De Mondesert.



Al término de la reunión, De Mondesert explicó que la escuela se encuentra en proceso de escritura, donde se trabaja con una Comisión con técnicos específicos para encuadrar la institución. "Estamos en este proceso largo, intenso porque estamos creando algo que en la región no existe, y entendemos que vamos a dar un salto de calidad en la formación que vamos a ofrecer", explicó.



"Estamos trabajando minuciosamente en lo que serán los diseños curriculares atendiendo a las necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta el sistema educativo actual que plantea una nueva mirada sobre la educación artística específica no obligatoria". En tal sentido, remarcó que "se logró el reconocimiento del Consejo General de Educación para la cobertura de horas docentes, como así también su reglamentación y concurso. Vamos por un marco legal superador para mejorar la calidad laboral del plantel educativo de la institución", señaló la funcionaria.



Finalmente, la directora de Cultura y Educación de la Municipalidad expresó que "por todo este proceso, y en busca de una mejor Escuela Municipal de Danzas y de mejores circunstancias laborales, el comienzo de clases se retrasará. Pero estamos cumpliendo una demanda histórica: nuestros docentes serán reconocidos y nuestra formación será única en la provincia de Entre Ríos".