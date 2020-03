Coronavirus: Agencias de turismo cancelan viajes a Europa

Las agencias de viajes están reprogramando sus viajes al exterior. Al menos once personas, entre ellas siete relacionadas con el hombre al que se le diagnosticó coronavirus, están aisladas en sus domicilios en distintos puntos de Argentina por haber quedado expuestos a la posibilidad de un contagio.Edgardo López Osuna, encargado de una agencia de viajes de la ciudad de Paraná dijo aque: "Hemos tomados algunos recaudos con respecto a los grupos que están por viajar a Europa. Tuvimos que reprogramar viajes que teníamos previsto, y estamos hablando con las aerolíneas porque nuestros clientes son generalmente personas mayores, y si viajan con miedo no pueden disfrutar el viaje"."Preferimos ir con seguridad y cancelar los viajes que sabemos que no van a dar buen resultado. Tenemos contactos con nuestros pasajeros y notamos la preocupación que tenían con respecto al virus, entonces tomamos la decisión de reprogramar el viaje, ellos están más tranquilos"."Nosotros tenemos guías en España o Italia, y nos cuentan que han tomado muchos recaudos y que hoy en día un programa de viaje por Europa no se podría realizar de forma natural y que lo mejor es no viajar a las zonas donde está el virus", finalizó.