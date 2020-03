Empleados del Centro de Día San Francisco de Asis reclaman por sueldos adeudados

Un total de 120 trabajadores del Centro de Día San Francisco de Asis, viene desde hace tiempo haciendo reclamos para poder percibir sus haberes de manera correcta. Elonce TV dialogó con trabajadores de la institución ubicada en calle Ruperto Pérez y Elena de Roffo, que recibe a personas con discapacidad moderada y severa, que contaron qué se les debe y cómo está la situación.



María de los Ángeles Robles expuso: "Desde el mes de diciembre venimos cobrando en partes. La última vez que nos depositaron fue con un ingreso de Incluir Salud. La gente de la escuela cobra por el Estado, hay empleados por apoderado legal que cobran con los ingresos de las obras sociales a cooperadora y los empleados de Utedyc que también cobramos por los ingresos de las obras sociales que nos paga la cooperadora".



"El viernes 31 de enero nos pagaron el último 25 % de diciembre. En los primeros días de febrero volvimos a nuestro trabajo manifestando que hasta el 10 íbamos a trabajar y que en esa fecha nos tenían que pagar los haberes de enero. Antes de la asamblea del día 11, nos llamaron para ofrecernos 3500 pesos a cada uno. Lo aceptamos y continuamos trabajando hasta el 19. Ese día no ingresó un dinero que tenían previsto de Incluir Salud. El 21 ingresó un pago que según cooperadora era de 650 mil pesos. Cooperadora decidió que a los trabajadores que están por apoderado legal, que no están haciendo paro, pagarles el 100% de los haberes y a los empleados de Utedyc, que somos 120 y estamos de paro, nos dieron 6500 pesos. Al día de hoy sólo hemos recibido 10 mil pesos, del mes de enero", destacó.



Laura, otra trabajadora del Centro de Día , manifestó: "Tenemos ganas de volver a trabajar normalmente. Es una responsabilidad de nuestro empleador. Nosotros cumplimos con nuestra parte. Hoy estamos exigiendo que se nos pague para que podamos volver a retomar nuestro trabajo. No podemos retomar nuestras actividades si no tenemos nuestro sueldo completo. Los papás deben entender que no podemos concurrir a trabajar en estas condiciones; sí les debe dar una solución la asociación cooperadora, que debe ponerse al día con los sueldos, y en todo caso, intervenir algún área del Estado".



En el lugar se desempeñan "enfermeros, médicos, psicólogos, acompañadores terapéuticos, trabajadores sociales, terapista ocupacional, gente de transporte, maestranza, de cambiado", pusieron relevancia.



En pocos días "serán dos meses que nos deben; es muy preocupante. Cada vez se agrava más. Hemos tenido conciliación en la secretaria de Trabajo. Por parte de nuestro empleador nunca hemos tenido una propuesta. Volvimos a pedir una nueva conciliación, no tenemos fecha exacta pero sería jueves o viernes, le pedimos a nuestro empleador que nos presente alguna propuesta con la posibilidad de pensar en volver a trabajar. Porque sin ningún tipo de ingreso no podemos volver", destacó a Elonce TV, otro de los trabajadores.