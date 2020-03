"La travesía dura 18 días y nosotros hicimos cumbre el día 15" dijo el andinista

El andinista Tabaré Muñoz, subió hasta la cima del cerro Aconcagua, a 6.962 metros de altura. Visitó el programa Buenas Noches, y contó que la expedición que realizó fue la ruta de los polacos que dura 18 días, pero logró hacer cumbre en el día 15."El cerro Aconcagua es un desafío para muchos andinistas del mundo, no solo de Argentina. Es un objetivo alto, que muchos no lo cuentan, pero siempre está ahí", expresó.(Foto: Tabaré Muñoz)"Nuestra expedición se basó en la ruta que hicieron los polacos en 1930, 1934, que fueron unos tipos duros que vinieron a la Argentina, porque estaba la montaña más alta del continente: El Aconcagua. Esta el glaciar de los Polacos, que tiene más de mil metros, que era imposible de escalar y ellos fueron los primeros".(Foto: Tabaré Muñoz)Muños, contó alguna de las situaciones extrema que tuvo que vivir en la aventura, "nosotros hicimos cumbre y yo ya estaba un poco enfermo, con el mal de la montaña, que es una enfermedad aguda donde tenes liquido en los pulmones. Nos tocó una noche con 120, 140 kilómetros por hora de viento, y esa madruga explotó la carpa, tuvimos que buscar refugio en otro lado, en ese momento me saqué los guantes tres minutos y me congelé ocho dedos. La temperatura es de 20 o 30 grados bajo cero".(Foto: Tabaré Muñoz)"La travesía dura 18 días y nosotros hicimos cumbre el día 15. Fuimos tres personas las que escalamos y elegimos la ruta de los polacos. Antes de subir, realizamos un trabajo de aclimatación, que es un proceso fisiológico del cuerpo, donde se tiene que ir adaptando a vivir con menos oxígeno al que uno está acostumbrado".(Foto: Tabaré Muñoz)"Comíamos cuatro veces por día y tomábamos seis litros de agua, porque en el frio uno se deshidrata solo por estar respirando, y en la altura el cuerpo fabrica glóbulos rojos para llevar oxígeno al cerebro", contó.(Foto: Tabaré Muñoz)(Foto: Tabaré Muñoz)