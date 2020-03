UPD: Los carritos incautados, alojados en el patio de una comisaría

En el marco del Último Primer Día (UPD) 2020, unos 5000 chicos que cursan el sexto año del nivel secundario se congregaron en la Costanera de la capital entrerriana y otros puntos de la ciudad.Como ocurre cada año desde que comenzaron estos festejos, la Policía implementó un riguroso operativo de control para evitar que los adolescentes lleguen hasta los puntos de concentración con bebidas alcohólicas y en este sentido, se incautaron gran cantidad de carritos de supermercados y botellas.Al respecto el Jefe la Primera, Comisario Víctor Paunovich explicó a Elonce TV que dentro del dispositivo de control, en los distintos puestos, los efectivos fueron recibiendo a los estudiantes que iban llegando a la zona de la costanera. "Varios de ellos venían con carritos de supermercados con bebidas alcohólicas, y dentro de ese diagrama, fueron incautados".Consultado sobre la reacción de los estudiantes cuando les incautaban los carritos y bebidas, Paunovich señaló que "no se sorprendieron porque saben que no pueden ingresar, de todas maneras insisten pero no ofrecieron resistencia".Finalmente, remarcó que en caso de realizarse otro festejo por el UPD, teniendo en cuenta que en algunos establecimientos educativos las clases se no se inician por el paro docente, se realizará un nuevo operativo y se seguirá prohibiendo el ingreso de alcohol. Elonce.com