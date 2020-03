"UPD 2020": Incautaron varios carritos de supermercados con bebidas alcohólicas

Desde la noche de este domingo y durante las primeras horas del lunes, se desplegó un operativo policial en la capital provincial, para prevenir inconvenientes durante la celebración del "Último Primer Día de Clases (UPD 2020)" que convocó a una significativa cantidad de adolescentes en la Costanera Baja, el Rosedal y la zona del Thompson. La fuerza de seguridad decomisó una cantidad significativa de diversas bebidas alcohólicas."Se citan por WhatsApp y en un rato se juntan unos 1.000 gurises", había indicado el jefe de la Departamental policial de Paraná, Raúl Menescardi al dar cuenta de que había unos 120 policías en lugares públicos como El Rosedal y la Costanera, la Plaza de las Colectividades, El Rosedal, el Thompson, la Plaza de las Mujeres (ex hipódromo) y el Parque Gazzano. Además de zona de Don Bosco y Circunvalación y en la rotonda de acceso al Túnel Subfluvial.La Policía estuvo atenta a lo que fue pasando en las distintas zonas de la ciudad para evitar que haya disturbios.De acuerdo con los primeros datos brindados desde la Policía, no hubo inconvenientes de relevancia, aunque incautaron varios carritos de supermercados con bebidas alcohólicas que los adolescentes intentaban llevar hasta los lugares de festejos, pese a las reiteradas advertencias de que no se permitiría el ingreso de las mismas.