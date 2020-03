"UPD": Despliegan 120 policías en los puntos de concentración de los estudiantes

El paro docente convocado por Agmer, práctica de los adolescentes que finalizarán el nivel Secundario, que ya se ha convertido en una tradición. El año pasado, el ritual se realizó en distintos días, de acuerdo a la adhesión de cada institución y de los docentes, a la medida de fuerza gremial.De igual manera,que se desarrollará en los principales sectores públicos, como la Costanera Baja, el Rosedal, o la zona del Thompson, debido a que en base a experiencias anteriores, esperan la asistencia de unos 3.000 estudiantes., pudo saber"El operativo se diagramó así porque se citan por WhatsApp y en un rato se juntan unos 1.000 gurises", manifestó el jefe de la Departamental policial de Paraná, Raúl Menescardi aComo este año no está previsto ningún festejo organizado por la Municipalidad en un espacio público en particular, como ocurrió en 2019, el funcionario policial aclaró que permanecen atentos a lo que vaya pasando en las distintas zonas de la ciudad para controlar sobre todo que los menores no consuman alcohol y que no haya disturbios."Sabemos que a la madrugada suelen llegar caminando por las calles de Paraná, muchas veces por Echagüe, 25 de Mayo, o Gualeguaychú y estaremos para que no haya que lamentar ninguna consecuencia. Nosotros", explicó.Por otra parte, mencionó: "Nos hemos reunido previamente con alumnos y por lo general les hemos marcado que hay lugares dispuestos para que ellos puedan juntarse a escuchar música. Nosotros controlamos que no ingresen con bebidas alcohólicas y si pretenden hacerlo, se las sacamos. Pero"."Otros años hubo juntadas en que iban con carritos de supermercado repletos de bebidas.y no se los dejó ingresar", subrayó. Asimismo, destacó: "En estos últimos años no hubo disturbios, pero en años anteriores había tanto gurises como gurisas que los tenían que buscar los padres o había que llamar a la ambulancia por la cantidad de alcohol que habían consumido y no podían desenvolverse por sí solos ni caminar. Nosotros nos manejamos directamente con el 911, que tiene contacto directo con el 107".Habitualmente, promediando las 4, proceden a desconcentrar a la multitud:. Cada uno se va caminando, algunos se quedan en la plaza, otros se van ya para su escuela. Son gurises de la Secundaria, que son buenos pibes, pero a veces ingieren alcohol y en algunos casos se empiezan a pelear entre ellos y ahí suspendemos todo", explicó.Como recomendación, manifestó: "Está bien que quieran divertirse y se respeta el derecho y demás, pero desde el momento que se ingieren bebidas alcohólicas en la vía pública hay una falta que no podemos dejar que continúe, más allá de que hayan salido de su casa, o de la casa de un compañero. Los lugares están adecuados para que ellos escuchen música y demás, pero sin alcohol".Menescardi recordó que además del último primer día de clases, los jóvenes que van al último año del Secundario realizan juntadas similares, por lo que este tipo de operativos se repiten otras veces durante el ciclo lectivo: "Son tres o cuatro veces al año: cuando empiezan las clases, y después en julio y en diciembre, cuando celebran que no se llevan materias, y después los que se llevan y aprueban también festejan. La última juntada en diciembre del año pasado eran entre 2.500 y 3.000 chicos".Si bien en los últimos años no se reportaron mayores inconvenientes durante esta celebración, con anterioridad hubo ocasiones en que se reportaron jóvenes lesionados por peleas o que tuvieron que ser asistidos por la alarmante ingesta de alcohol.