Piden que comiencen las clases en la Escuela Municipal de Danzas

Integrantes de la Escuela Municipal de Danzas se manifestaron en la puerta del Teatro 3 de Febrero, donde se llevó a cabo la Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.que "este lunes no van a comenzar las clases, no tenemos noticias por parte de la municipalidad respecto a la escuela. El año pasado se dieron de baja los contratos a los docentes"."Si bien ocurrió en la gestión anterior, teníamos mucha esperanza de que con la nueva gestión el problema se solucione. Hasta el momento sabemos que no van a comenzar las clases", dijo.Asimismo, señaló que "para nosotros como padres lo ideal es que abran las puertas de la escuela, que las niñas tomen sus clases y que toda modificación se vaya haciendo con la escuela funcionando. Lo más importante es que no pierdan su perfeccionamiento. Hay niñas que tienen 10 años de perfeccionamiento"."Cualquier proceso que quieran instaurar va a llevar su tiempo. Lo que corre peligro es la educación de las chicas. Nos convocaron para el martes a una reunión desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Son 400 alumnos los afectados", agregó.