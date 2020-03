Bahl: "El 40% de la planta del municipio fue designado en la gestión anterior"

Economía municipal

Video: Apertura sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Paraná

La viceintendenta de la ciudad, Andrea Zoff, preside en el Teatro 3 de Febrero, el inicio del período de sesiones ordinarias 2020 del parlamento municipal paranaense. En la oportunidad y tal como lo dispone el Nuevo Régimen Municipal para Entre Ríos, el intendente Adán Bahl deja inaugurado el mismo con un discurso en el cual explicitará su plan de gobierno para el presente ejercicio fiscal."Han pasado 82 días desde que asumimos el gobierno de Paraná. Desde el primer momento pasamos a la acción ante la urgencia de resolver situaciones que no podían esperar, como la crisis de la basura, que a principios de diciembre desbordaba todos los contenedores y constituía un problema sanitario grave", dijo el intendente Adán Bahl en el inicio de su discurso."Los primeros días fueron impactantes. La ciudad nos golpeó con su puño más cruel, mostrándonos la fragilidad y el riesgo al que estábamos todos expuestos. El diagnóstico del primer día fue corroborado y superado por la realidad con la que nos fuimos encontrando. La irresponsabilidad de quienes gobernaron la ciudad los últimos años dejó a Paraná inmersa en un caos sin precedentes, quebró la confianza de los vecinos con su municipio y puso a la ciudad en una situación de vulnerabilidad extrema. Empezamos sin pausa la tarea de poner en marcha cada área del municipio, que estaba en crisis, abandonada por sus funcionarios, achatado y sin rumbo. Han sido 82 días en los que nos abocamos a construir lazos que se habían cortado con la nación, la provincia y sus diversas instituciones", afirmó Bahl en el discurso."Estamos reconstruyendo vínculos, abriendo puertas de colaboración, gestionando soluciones y el restablecimiento de gestiones y los vínculos, estamos convencidos que nos permitirá concretar obras estratégicas para la ciudad, como la culminación de Av. Circunvalación, obras de infraestructura que permiten conectar con el Área Metropolitana y distintas obras de saneamiento. A través de la Secretaría de Energía de la Provincia este año ampliaremos la red de distribución de gas natural en la zona del sudeste de la ciudad con beneficio para más de 1400 familias. Garantizaremos mediante un convenio con Enersa una mayor eficiencia en la calidad de luz e iluminación en beneficio de todos los vecinos", continuó.Asimismo, dijo que "nuestra ciudad necesita soluciones y nueva infraestructura. Sabemos que el contexto económico es adverso, pero de ninguna manera nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Tenemos varios proyectos ejecutivos, sobre todo para mejorar la trama vial, obras de saneamiento y trabajar en cuencas de los arroyos de la ciudad. Cada día llueve con más intensidad en menos tiempo y la ciudad tiene que prepararse para esta realidad. Es necesario mitigar los daños y cuidar a los vecinos. Trabajamos para que la Municipalidad vuelva poco a poco a ganarse la confianza de los vecinos y para que vuelva a liderar participativamente el desarrollo de nuestra comunidad. En ese sentido, damos cuenta del estado en el que encontramos el municipio, de las acciones realizadas y de los propósitos que nos movilizan"."Alrededor del 40% actual de la planta del municipio fue designado durante la anterior gestión. Más de 2000 personas, casi la mitad de los empleados, 42 personas por mes, más de 2 personas por cada día hábil. Algunas de estas designaciones se hicieron sin tener en cuenta la partida presupuestaria. Como resultado, en diciembre del año pasado, abonar los salarios en tiempo y forma constituyó todo un desafío, prácticamente una imposibilidad. Hoy este problema ha sido superado. Eso es fruto del orden y organización de los recursos del municipio", remarcó el intendente."Respetar los derechos de quienes trabajan es nuestra prioridad y también los derechos de sus familias. Ya hemos pagado la ayuda escolar primaria y hemos actualizado las asignaciones familiares, un olvido de la gestión anterior. Hicieron del empleo público una chequera de campaña. Solo durante el 2019 se efectuaron 543 recategorizaciones sin criterio, sin presupuesto, sin estructura orgánica, muchos de ellos funcionarios. Todo esto exige aumentar la transparencia en el acceso a los cargos a fin de proteger el dinero de los paranaenses que con mucho sacrificio depositan en manos de la municipalidad cada mes. En ese sentido, y en cumplimiento de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional llamaremos a los primeros concursos a cubrir los cargos de planta permanente en el Área de Competencia Técnica, como la AFIM y los Juzgados de Falta. Tenemos que profesionalizar la planta del municipio. Simultáneamente hemos asumido la responsabilidad respecto de la seguridad del empleado, su derecho y su deber de capacitarse para prestar el mejor servicio del que sea capaz para eso. Estamos trabajando mancomunadamente con las universidades de la región en programas de formación que pongan en valor el trabajo municipal", remarcó.Señaló que "aunque llame la atención, en la Municipalidad de Paraná se carece de un inventario actualizado. Hace más de tres años que no se cumple con la normativa para la compra y carga de bienes, lo que no da certezas de lo que debería existir en cada dependencia municipal. Eso no es una mera desorganización, sino una desprotección al patrimonio público municipal, que es el patrimonio de todos. De 69 motos guadañas había solamente 14; de 20 motosierras solamente encontramos una. Esto es una falta grave, es una expoliación al pueblo de Paraná. Estamos reestableciendo en calidad el sistema de gestión, adquisición y control patrimonial de bienes. Ya está en proceso con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos un convenio para llevar adelante todas las adquisiciones que se hicieron durante los últimos años, partiendo del sistema de control de gastos en cada una de las facturas, comparar esto con la registración patrimonial y con la visibilidad física de los bienes. En el caso de detectar incongruencias o desvíos esto será puesto a consideración de la Justicia"."Al iniciar nuestra tarea nos encontramos con un municipio desconectado del territorio y de sus organizaciones barriales. Desde el primer día estamos trabajando para que las comisiones vecinales vuelvan a ser el nexo entre el municipio y los vecinos, atendiendo, escuchando y acompañándolas para que alcancen el liderazgo participativo que deben tener. En 82 días hemos visitado a más de 53 representantes de comisiones vecinales y hemos facilitado la gestión de soluciones concretas para muchas de ellas. Estamos trabajando en un programa integral de servicios para lograr un esquema de tareas programadas que nos permita adelantarnos a la demanda y un programa de acción comunitaria destinado a mantener contacto directo con las comunidades vecinales", dijo.Y manifestó: "El ordenamiento de las cuentas del municipio, austeridad en el gasto, han sido uno de los ejes en materia económica en estos 82 días de gestión. La deuda del municipio supera los 1500 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que todos los paranaenses aportamos con los tributos alrededor de 200 millones de pesos. Necesitaríamos más de medio año sin abonar salarios, sin tener combustible para los camiones, sin comprar los productos para sanear el agua, sin energía eléctrica para potabilizar el agua, sin pagar el alumbrado público. Aún así no habríamos terminado de pagar la deuda que se contrajo. De ese total, más de 600 millones de pesos no estaban registrados presupuestariamente. Ante esta situación decidimos darle certeza a la deuda que es lo que todos los paranaenses nos merecemos. Instrumentamos el régimen de verificación determinación y consolidación de deudas. Pagaremos solo y únicamente a quien efectivamente demuestre que la ciudad de Paraná le debe"Estamos acá para cuidar lo que es de todos. Tenemos un compromiso moral y político con el pueblo paranaense. No vamos a permitir que nadie más nos vuelva a estafar".Destacó "el extraordinario trabajo, compromiso y afectividad del HCD liderado por nuestra vicepresidenta, Andrea Zoff. Quiero agradecer, especialmente a los 13 concejales que votaron esta norma. Concejales que entendieron que solo vamos a pagar a quien demuestre que la ciudad le debe. Un agradecimiento especial a los concejales del interbloque de Juntos por el Cambio, los de la UCR, los del PRO y los ocho concejales oficialistas"."Hasta el jueves de la semana pasada se presentaron 193 acreencias por un monto de 613.569.164,85 millones. Todavía quedan 20 días para presentar acreencias. Hasta el momento no hemos incrementado ni una sola tasa municipal. No es justo que el vecino de Paraná pague la fiesta de otro. Antes que nada estamos organizando las finanzas del municipio, que es lo que corresponde. Hemos puesto en valor a la AFIM, lo que nos ha permitido mejorar la recaudación de recursos propios sin elevar la presión fiscal. Con mucho orgullo podemos decir que cada vez nos acercamos más hacia nuestro objetivo, que es lograr la soberanía financiera y económica de la ciudad. Llevará tiempo, seguramente nos va a llevar todo este año pero es la única manera de llevar el municipio al beneficio común. Nuestro principio rector es generar una hoja de ruta, que fluya la inversión privada, con capacidad para crear empleos de calidad. Gobernar es crear trabajo", dijo."Hace más de 10 años que no se otorgaba un predio en el Parque Industrial de Paraná. Hemos firmado dos decretos para designar terreno a dos empresas paranaenses que quieren invertir, producir, crecer, en la ciudad. Tenemos el compromiso de ayudar a quienes producen, aportan valor y generan trabajo. Hemos acordado con el Instituto del Seguro la contratación de la ART que durante varios años no se pudo concretar. Esto supone para el municipio menos costos y más beneficios, sobre todo para los trabajadores. Queremos ahorrar pero no resignar calidad. Este convenio significa respuestas más rápidas y cercanas para los empleados municipales en materia de capacitación y todo lo que significa seguridad en el trabajo. Agradezco al directorio del IAPSER por poner en valor su cotización y hacer esto posible", agregó."Al 11 de diciembre ustedes recordarán el alumbrado público, la recolección de residuos, el desmalezado de espacios verdes. Todo estaba paralizado o al borde del colapso. En menos de 15 días, gracias a la vocación y al compromiso del empleado municipal logramos poner a punto todos los balnearios de la ciudad y ejecutamos un plan integral de desmalezado. Las cuadrillas fueron divididas en tres turnos, prestando servicios. Se pusieron en valor parques y accesos y se priorizó la erradicación de minibasurales a cielo abierto. Se trabajó en el reacondicionamiento del alumbrado público. En menos de un mes se logró dar atención a más de la cuarta parte de las demandas. En diciembre las piletas de los complejos municipales no habían recibido ningún tipo de mantenimiento. Se trabajó contrareloj para habilitarlas y eso nos permitió poner en marcha las colonias de vacaciones para todas las edades. De un total de 32 camiones recolectores, al inicio de la gestión solo funcionaban tres. La provincia, a través de la Dirección de Vialidad puso a nuestra disposición 20 camiones de gran capacidad. Pudimos reestablecer el suministro. Agradecemos al gobernador y a Vialidad. Decidimos abrir una licitación para adquirir 11 camiones 0km que estaremos recibiendo a fin de mes. Compramos más de mil contenedores a distribuirse en dos etapas. Esa plata no estaba, se logra administrando con responsabilidad los recursos de los paranaenses", indicó.Por otra parte, remarcó que "nuestra ciudad tiene múltiples falencias de infraestructura agravadas por la falta de mantenimiento. Debimos establecer prioridades, pero dentro de un esquema de planeamiento con perspectiva integral. Se dispuso con urgencia la realización de un plan de bacheo y reconstrucción de la trama vial. Debido a nuestra desfinanciación no podíamos adquirir la mezcla asfáltica. La Dirección Provincial de Vialidad nos asistió con el material necesario a préstamos. Ya se aplicaron 370 toneladas de asfalto en los barrios y el centro. Un caso emblemático es la intersección de Cura Álvarez y 25 de Mayo, hoy la obra está en ejecución, con un plazo de seis meses. Este es el resultado de la planta del vecino bien organizada y orientada a donde debe estar"."Cuando quisimos atender al paranaense vulnerable, a ese que muchas veces le falta un plato de comida, nos encontramos con todos los galpones vacíos y una deuda de 15 millones de pesos con los proveedores de alimentos. Convocamos a las empresas y organizaciones a un trabajo integral, conformamos el Consejo Social Paraná contra el Hambre; un convenio con comercios locales para reducir costos de la canasta alimentaria y potenciando el consumo; sin demoras gestionamos en Nación la Tarjeta Alimentar, que ya fue distribuida a más de 7000 familias", informó."Otra de las necesidades urgentes fue cuidar la salud de los vecinos. Ante la inexistencia de campañas contra las enfermedades tropicales que debían haberse iniciado en septiembre de 2019, pusimos en marcha el programa Patio Limpio. A la fecha se han recorrido más de 250 manzanas en 24 barrios de Paraná, para hacer los operativos de bloqueo correspondientes y evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, la prevención de la leptopirosis y la prevención del alacranismo"."Hemos realizado capacitaciones para funcionarios y agentes municipales en género y violencia contra las mujeres, cumpliendo con la Ley Micaela. Contamos con un cronograma para desarrollar durante todo el año estas actividades", dijo."Estas políticas se desarrollarán de manera transversal durante nuestra gestión", agregó."Se han realizado relevamientos en construcciones ilegales, basurales a cielo abierto, malezas en terrenos privados, con procedimiento y acciones concretas"."Es necesario reestablecer el orden dentro del espacio público para que podamos disfrutarlo porque es de todos. Entre el descontrol vehicular y las calles rotas, la circulación en Paraná es más que dificultosa. Se retomó con un cronograma de operativos diarios, intensificados durante los fines de semana. Celebramos un convenio con la Policía de Entre Ríos para que los controles de tránsito se aborden de manera conjunta. En los controles se comprobó que vehículos funcionan como taxis sin cumplimentar con los requisitos necesarios, resolviéndose su retiro de circulación. Lo mismo ocurrió con algunos colectivos", aseguró."Nuestro transporte público está concesionado en nuestra ciudad. Nuestro municipio como ente concedente no tiene ninguna deuda pendiente con la concesionaria del servicio. A poco de asumir nos pusimos al día con todos los compromisos que se habían asumido y no adeudamos ni un solo peso a la empresa", dijo.Y agregó que "se retomó el control de las frecuencias de los colectivos por medio de GPS, se han detectado demoras y se han labrado multas"."Paraná es una usina de artistas y tiene un enorme potencial como destino turístico. Nos hemos comprometido para hacer todo lo necesario para crecer en ese sentido. El turismo moviliza la economía, es el motor de empleo, de oportunidades, de crecimiento social y urbano. Nuestro objetivo es hacer de Paraná la capital de provincia referente a la hora de elegir un destino", explicó.Asimismo, manifestó que "en lo inmediato reorganizamos el trabajo interno, convocamos a una reunión de autoridades del EMPATUR con el acompañamiento de las autoridades de la provincia. Gestionamos ante las autoridades nacionales"."La promoción y reivindicación de la cultura constituye para nosotros un eje transversal que se vincula con los aspectos sociales, políticos, productivos y económicos de una ciudad. La cultura le otorga sentido a un territorio. Es un derecho humano", dijo."El inicio de nuestra gestión coincidió con el inicio del verano. Generamos una agenda con actividades deportivas y culturales para el disfrute de los paranaenses y de los turistas. Activá Verano tuvo como objetivo poner en valor y reacondicionar los espacios públicos de Paraná. Más de 40 mil paranaenses y turistas disfrutaron de esta propuesta", resaltó."La Fiesta del Mate de este año saldrá menos del 10% de lo que salió la del año pasado, en la anterior gestión. A la excelente grilla la conseguimos con ingenio, esfuerzo y voluntar. No resignaremos calidad. Hay atractivos para todos los públicos", finalizó."La tarea recién comienza, estamos en marcha y no estamos solos. Contamos con la provincia y con todos los vecinos. Las soluciones no son ni pueden ser inmediatas. Estamos reconstruyendo lo abandonado durante años. Estamos ordenando el caos que nos ha impedido crecer", finalizó.