Nació un 29 de febrero y contó cómo festeja en años bisiestos

Suzana es una de estas cumpleañeras y dialogó con Elonce TV para contar cómo vive su celebración.

Indicar la fecha de nacimiento en las redes sociales para que los contactos puedan saludarlos en su cumpleaños parece algo simple, casi automático, en la vida de las personas.. La mayor desventaja es que, en teoría, sólo pueden celebrarlo cada cuatro años, aunque eso los haría tener sólo la cuarta parte de su edad.Ella nació en año bisiesto: fue el 29 de febrero de 1944. Bromeó a Elonce TV: "Voy contando de a cuatro años". Y siguió, entre risas: "Cuando cumplí 60 años; festejé como si fuera a cumplir 15. Y ahora estaría festejando los 19 años".El día en que nació "no era lo mismo que hoy en día, antes no había ecografías. Nací por parto natural. Mi papá fue a anotarme al Registro Civil, me anotaron el 29", mencionó.Al mismo tiempo detalló que tuvo un amigo que "nació el mismo día" que ella. "Pero hoy el recuerdo es para el cielo", acotó.