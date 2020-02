Con éxito, se llevó a cabo la última Noche de las Linternas en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano.Gisela Bahler, directora, expresó aque "se terminan las vacaciones y también la noche de las linternas, al menos hasta las vacaciones de julio"."Para nosotros sigue siendo una alegría enorme y una sorpresa que se haga cola para entrar a un Museo. Es algo que no suele suceder seguido. No hay ninguna mega actividad, sino que es con el patrimonio mismo. Celebramos que vengan, que nos sigan eligiendo y tenemos mucha responsabilidad a la hora de planificar los cuestionarios", dijo.Asimismo, comentó que "los chicos van sala por sala. Tienen una consigna, con una ayudita. Vienen grandes, chicos, todos a jugar. Todos aprenden. Está planificado para que desde la pregunta uno ya se lleve el conocimiento. Por más que a la respuesta no la conteste, en la consigna ya está el aprendizaje".