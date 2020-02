Concientizaron sobre Enfermedades Poco Frecuentes en Plaza 1º de Mayo

En el día de las Enfermedades poco frecuentes, en Paraná se concretó una actividad de concientización en plaza 1º de Mayo. El objetivo fue concientizar acerca de estas patologías, para que los médicos se especialicen y las obras sociales cubran tratamientos.Gloria, explicó aque "tengo dos hijos con Síndrome de Marfan. La llevan desde chiquitos. Uno de ellos está recién operado de un aneurisma en la aorta. Debió operarse en un lugar de alta complejidad en Capital porque acá no hay"."Su enfermedad es hereditaria por parte del padre y que nos enteramos haciendo estudios. Era la enfermedad que él tenía, murió de un aneurisma. Es una enfermedad que ataca al tejido conectivo del cuerpo, tanto a los huesos, la parte cardíaca, la vista", dijo.Aseguró que "pensamos que éramos los únicos con esto porque no conocíamos otros casos. En la parte pública no hay médicos especializados en eso.Jaime, por su parte, expresó que "no hay difusión de mi enfermedad. Mi día a día es como el de todos. Me levanto, voy a la facultad y estudio. Con mis amigos no hablo tanto de la enfermedad, la llevo como puedo".