"Fue un fallo justo", apuntó el ex titular de Mutual Modelo tras la absolución

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná resolvió por unanimidad absolver de culpa y cargo a Sergio Varisco por el delito de peculado en grado de tentativa en calidad de autor; absolver de culpa y cargo a Walter Rolandelli por el delito de peculado en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario; y finalmente, absolver de culpa y cargo a Emilio Ángel Picazzo, por el delito de peculado en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario, supoque fue "un veredicto justo y contundente", ante lo que calificó como "un proceso totalmente injusto".El ex titular de Mutual Modelo, tras la absolución, dijo desconocer el procesamiento por el que llegó a juicio y lo tildó de "desgastante". "No fue grato que un ciudadano tenga que atravesar por todo esto", señaló."Fue una barbaridad que salga una acusación de este tipo por la falta de regulación", señaló, al tiempo que aclaró: "El proceso (el del adelanto financiero a la mutual) fue el normal y habitual, por eso se realizó; nadie pensaba que se cometía un ilícito".En relación a la acusación, que encabezaron las fiscales Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro, comentó: "Fue una locura, solo algunas interpretaciones podían arribar a conclusiones de ese tipo"."Desde la Mutual siempre se intentó lograr una mayor regulación para ordenar el sistema, sobre todo por los servicios que se brindan a los asociados", argumentó.Por su parte, el defensor de Picazzo, Emilio Fouces, amplió: "El Tribunal fue contundente y categórico, no acogió ninguno de los argumentos de la acusación, porque esto no debería haber llegado a esta instancia ya que la propia prueba aportada por la Fiscalía fue la que termina desincriminando a los imputados"."Que se llegue a exponer a tres personas durante mil días desde que empezó la investigación, que hayan salido en todos los medios como personas que llevaron a cabo actos de corrupción, fue impactante", señaló.En tanto, Miguel Ángel Cullen, agregó: "Soplan otros vientos, por fin se habla de la igualdad de trato ante mismas situaciones". El abogado se preguntó "por qué acusamos a determinadas personas y a otras no, cuando se dice que trata de situaciones similares"."Hasta dónde el Poder Judicial puede cuestionar actos que son de la administración, y no judiciales", interrogó."Esta fue una causa que le implicó al Estado mil días de trabajo, y a los imputados les arruinó la vida. Rolandelli padeció el proceso como una tortura diaria, no le renovaron contratos de trabajo a causa de estar imputado", denunció el abogado.Y en se sentido, instó a "ser más criterioso, a que prive el sentido común". Ya que según comentó, "hasta uno de los testigos de cargo pidió disculpas a Varisco, porque fue quien le dijo que eso (el adelanto financiero a la mutual) se podía hacer".Se estableció que el próximo 9 de marzo, a partir de las 8, la audiencia para hacer la lectura completa de la sentencia.