"Mostraron un título trucho", aseguran los Petrechelli tras nuevo desalojo

Paraná Otra vez desalojan el predio de calle Churruarín que ocupaban los Petrechelli

Un nuevo operativo policial de desalojo se realizaba en la mañana de este viernes en el predio de calles Churruarín y López Jordán de Paraná. Por una disposición del fiscal Leandro Datto, en el marco de una causa por usurpación, los uniformados procedían al retiro de vehículos, animales y demás elementos."El desalojo de mi terreno es toda una truchada porque un escribano, Carlos Adrián De Angeli, dice ser el dueño y no lo es. Tenemos nuestros derechos sobre esas tierras porque nosotros pagamos impuestos, y ellos no", sentenció aGriselda Beatriz Chávez."Mostraron un título trucho", reafirmó la mujer que, junto a su familia, desde 1982, plantearon ante la Justicia, el recurso judicial para adquirir la propiedad definitiva del inmueble por la posesión veinteañal bajo lo que se denomina usucapión."Nos mandaron el desalojo, con un escrito que no tiene ni un sello", se quejó la mujer. Y continuó: "Hace más de dos años que estamos en la calle, y nosotros pagamos impuestos por derecha siendo que esta gente que dicen ser lo dueños, manejan todo, no sabemos con qué poder"."Fuimos a mediación con este señor que dice ser el dueño. Y era mentira que nos iban a dar una casa, alambraron el predio y colocaron carteles", recordó., la mujer pidió una audiencia con intendente Adán Bahl.