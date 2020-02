Efecto 5: Al jurado le gustó que "presentamos una propuesta diferente"

La banda de género tropical, Efecto 5, que nació hace poco más de seis meses, fue uno de los grupos que ganó el Pre-Mate. Se presentaran en la 31ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, el próximo 8 de marzo."Efecto 5, es una banda de cumbia, que queremos adaptar un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar los paranaenses. Generalmente oímos música santafesina. Queremos hacer cumbia al estilo de Chile, como Américo o Ráfaga", contó Joel Palavecino, el cantante del grupo, que visitó en la mañana del viernes el programa"La verdad que no sé porque nos eligieron, no fuimos ni más, ni menos, que las otras bandas. Fue difícil, ya que el nivel de los chicos que se presentaron fue muy bueno. El jurado destacó que éramos una banda que no aturdía, que era limpia. Creo que lo que les gustó es que presentamos una propuesta diferente"."Estar en el escenario de la Fiesta del Mate, es una satisfacción muy grande. Es una alegría porque yo siempre lo miraba desde afuera, y hoy poder cantar en una fiesta nacional, que es tan importante para los entrerrianos, no tiene precio" expresó Palavecino.Por su parte Gustavo Sandoval, el guitarrista de la banda, dijo que "estamos muy contentos por esta oportunidad. Estar en una banda tan joven, yo que tengo una trayectoria musical, es muy importante porque apostamos a Efecto 5, creemos que tiene un gran potencial. Nosotros aportamos nuestro granito de arena para apoyar a valores jóvenes".Hicimos un proyecto nuevo, no tan parecido a la cumbia santafesina. No tenemos acordeón, que es llamativo que una banda de estas características no tenga ese instrumento. Y eso lo destacó el jurado