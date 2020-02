La Municipalidad de Paraná abrió el registro laboral para personas trans

Los perfiles laborales

Desde la Subsecretaría de Mujer y Diversidad informaron que se encuentra abierta la inscripción al Registro Único de Aspirantes al empleo de Personas Travestis y Trans de la ciudad de Paraná.Las mismas se deberán realizar de manera presencial en la Subsecretaría de Mujer y Diversidad en calle Almafuerte 14, de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Y tendrán tiempo hasta el 30 de abril de 2020.La Ordenanza 9.834 dispone que se debe abrir un "Registro Único de Aspirantes al Empleo de Personas Travestis y Trans de la Ciudad de Paraná, que contendrá, como mínimo, la siguiente información: datos personales, estudios cursados, antecedentes laborales (si los tuviere), cursos de capacitación realizados, área ocupacional de su interés, antecedentes penales".La inscripción al registro se abrió este jueves y según se informó desde la Municipalidad ya se presentaron varias personas."La convocatoria está dirigida a personas travestis y trans de la ciudad de Paraná mayores de edad", informó aCristina Ingleson, subsecretaria de la Mujer y Diversidad de la Municipalidad.A partir de ese registro, se elaborarán los perfiles laborales los cuales quedarán a disposición tanto del ámbito público como privado."El registro nos va a permitir elaborar los perfiles las personas aspirantes de empleo. A partir de ese registro vamos a poder construir o mejor dicho filtrar los perfiles y trabajar las capacitaciones que queramos fortalecer", remarcó la funcionaria.Destacó que la convocatoria al registro es abierta porque "sirve tanto para el ámbito público como para el privado. Todavía no está establecido un perfil necesario sino que es un registro abierto"."Nuestro compromiso es ponerlo a disposición del sector privado. Es como cualquier otro registro de empleo. Tiene una particularidad que es de doble ciego, es decir que el filtro que se haga respecto a las capacidades, nivel educativo y posibilidades de trabajo va a estar independiente de los datos de identificación de la persona. Cuando lo ponemos a disposición del ámbito privado sólo se ofrecerán esos datos y no los personales", aclaró Ingleson."En función a la ordenanza 9.834 es que abrimos este registro. El decreto que reglamenta la ordenanza establece que en febrero debe abrirse este registro, anualmente, desde febrero al 30 de abril. A partir de los datos que se reúnan, vamos a poder establecer las capacitaciones que aparezcan como necesarias", indicó luego.El año pasado, previo a la sanción de la ordenanza, la Municipalidad realizó un relevamiento de la población travesti-trans de la ciudad. "A partir de allí sabemos con qué demanda nos podemos encontrar. Hay un dato concreto sobre la cantidad de personas de esta comunidad. En el relevamiento se consignaron 60 personas pero sabemos que como fue un relevamiento voluntario la población total puede rondar las 200 personas. Entre las personas que se relevaron hay un alto porcentaje con dificultades para la inclusión laboral. La ordenanza establece varias acciones frente a este colectivo que no es solo la inclusión laboral. Ese es uno de los aspectos. Se debe también garantizar el acceso a la salud, la educación, al hábitat, a la alimentación", manifestó después."La Municipalidad de Paraná deberá incorporar anualmente a su planta de trabajadores/as a no menos de seis (6) personas travestis y trans, hasta alcanzar un porcentaje sobre la totalidad del personal municipal del dos (2) por ciento y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público", establece la ordenanza 9.834. En ese marco, el año pasado ingresaron seis personas trans a trabajar bajo contrato en el Municipio. Al finalizar los contratos no fueron renovados y las seis personas vienen reclamando su reincorporación."Lo más justo es que nos reincorporen, no que nos incorporen por un cupo. A ese lugar de trabajo ya lo habíamos ganado", manifestó aVanesa Arami Bello, una de las amparistas del grupo de trabajadores trans."Por un lado me pone contenta que otras seis personas trans puedan ingresar al Municipio por medio de la ordenanza. Las seis personas trans que fuimos despedidas del Municipio fuimos las que presentamos la ordenanza y se trabajó mucho durante mucho tiempo. Por lógica estamos muy felices por ese lado. Nuestra lucha continúa porque las seis personas trans artífices de una ordenanza todavía no han sido incorporadas al Estado municipal", remarcó después."Nuestra lucha por nuestra reincorporación va a continuar", subrayó. "Tomamos la decisión de no ingresar por el cupo porque ese es un derecho que nosotras ya habíamos conquistado. El Estado municipal debe entender que a nosotras se nos arrebató un derecho", enfatizó.Con respecto a la apertura del registro opinó: "Es el cumplimiento de una ordenanza que se aprobó el 27 de junio del año pasado. Ojalá se dé cumplimiento efectivo de toda la ordenanza y se siga avanzando por ese camino. Que los representantes de esta gestión logren entender que es necesaria nuestra reincorporación y no que ingresemos por el cupo. No vamos a ingresar por el cupo, a ese lugar ya lo habíamos ganado", reiteró.