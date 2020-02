Entrenadores recuerdan a Brian Toledo: "Lo que hizo trascendió en el mundo"

Video: El entrenador Alfonsini, sobre Brian Toledo

Dalotto conoció a Brian Toledo e hizo una semblanza del joven

Brian Toledo, atleta olímpico que nos representó en dos Juegos en lanzamiento de jabalina, perdió la vida en un accidente de moto en Marcos Paz, su lugar de nacimiento. Con apenas 26 años, ya había participado en Londres 2012, donde terminó en el puesto 28, y también lo hizo en Río de Janeiro 2016, donde fue décimo.Sergio Alfonsini, entrenador de grandes atletas argentinos, tuvo un directo y constante con el joven, tanto que su última comunicación con él fue este miércoles.En diálogo con, expresó que "es un momento muy difícil para todos. Un día de luto para todos. Brian fue un emblema, aquel chico de bajos recursos que por sus condiciones naturales y el hecho de haber encontrado la persona que lo supo guiar logró trascender al mundo, algo que a muchos chicos en sus sueños imaginan. Eso fue Brian"."Desde su Marcos Paz Natal, con su entrenador Gustavo Osorio, quien lo vio hasta el 2016 en los Juegos Olímpicos de Río, fue como su padre. Conoció el mundo, gente, se disciplinó, aprendió a comer, a relacionarse. Brian tuvo su primera cama cuando tuvo 17 años. Fue muy sufrido su origen. Haber llegado a hacer lo que hizo, trascendió en el mundo", dijo.Asimismo, señaló que "más allá de los logros deportivos, estuvo la calidad humano que siempre mostró. Se lo vio preocupado por sus compañeros y su familia, sus hermanos. Anoche había ido a llevarle un regalo a su hermanita más chica, había estado en su casa, salió en su moto y a cuatro cuadras el destino hizo que pasara lo que pasó"."Se siente mucho dolor, mucha tristeza. Hablé por última vez este miércoles por cuestiones vinculadas a su preparación, con vistas a su participación en Tokio. Su entrenador finlandés estaba en Argentina y teníamos que solucionar un tema de su VISA, su retorno y preparación. Brian venía recuperándose de una lesión en su tobillo. Cuando uno tiene ese tipo de lesiones se desfocaliza un poco y eso requiere que quienes estemos cerca estemos encima para que no pierda su rumbo", agregó.El programase comunicó con Silvia Dalotto, directora de capacitación del Comité Olímpico Argentino que tuvo un vínculo importante con Brian Toledo."Los entrenadores, deportistas de cualquier disciplina, realmente estamos muy tristes por este hecho que se lleva a una persona realmente excepcional", puso relevancia Dalotto.Contó que su especialización es la enseñanza de valores a través del deporte y que al joven lo había convocado "en un par de oportunidades para contar su historia, para saber qué significaba el deporte en su vida".Un profesor de escuela que fue", puso relevancia.De la misma manera relató: "Cuando él va a Singapur y gana la medalla de oro, luego vuelve a su casa y seguía viviendo en una casilla con un colchón tirado en el piso de tierra".Se trató de un muchacho "que tuvo un entrenador, que fue puesto seguramente por un 'ángel' en su vida, que ayudó a que salga adelante y saque adelante a su familia. Y no sólo eso, él también colaboraba con comedores comunitarios"."Todos los deportistas tenemos objetivos.Brian "no se guardaba nada, porque decía las medallas van a terminar en un cajón", contó Dalotto respecto de la enseñanza que dejó el joven. De la misma manera,". Elonce.com.