Asamblea Vecinalista pide modificar la Ordenanza sobre Comisiones Vecinales

Más vecinales se suman a las reuniones de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. Este miércoles se concretó una nueva reunión.



Clelia Zapata, explicó a Elonce TV que "este jueves tendremos una audiencia con la viceintendenta Andrea Zoff, porque nos interesa tratar el tema sobre la modificación de la Ordenanza sobre comisiones vecinales. Solicitamos una entrevista con ella. A las 9.30 nos reuniremos. Queremos aportar todo lo que hemos estudiado y propuesto para la modificación".



"Uno de los aportes es ajustar el funcionamiento de las vecinales, que no sean pocas cuadras, hay que ajustar el área. Que las vecinales participen en el control de las obras públicas, no en el manejo del dinero pero sí en controlar lo que se hace", dijo.



"El viernes tendremos una reunión con autoridades provinciales por el tema del transporte. Ya estamos sufriendo inconvenientes al comienzo del año. Pensamos que es hora de rescindir el contrato, que no se cumple nada del convenio de transporte que hay en la ciudad. Hay que considerar al transporte como el Área Metropolitana. Hicimos un proyecto de un sistema integrado de transporte, donde se considera al colectivo pero también al tren", informó.



Enrique, señaló que "las comisiones vecinales somos puestas en función por el municipio pero generalmente son obligaciones. Nosotros queremos que el municipio también tenga obligaciones. Queremos que abra la participación de los ciudadanos cuando se abre una obra, que se dote de salones para las vecinales. Es hora de que al vecino se le de participación". Elonce.com